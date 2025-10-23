El pedido de Cristina Kirchner a los argentinos antes de las elecciones: "Cuiden"

A tres días de las elecciones legislativas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que "el experimento libertario fracasó" y pidió "frenar este modelo de entrega y profunda humillación nacional", al cuestionar el modelo económico de Javier Milei tras casi 2 años de gestión.

"El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al gobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores vulnerables de la sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y el castigo al las personas que viven de su trabajo o los que trabajaron toda su vida", dijo Fernández de Kirchner en video que publicó en sus redes sociales.

Noticia en desarrollo...