La CATT se suma a la marcha del 18 de diciembre: Schmid advirtió que la reforma busca "limitar la actividad sindical"

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión orgánica a la movilización convocada por la CGT en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

En una conferencia de prensa, la organización que conduce Juan Carlos Schmid planteó cuatro ejes centrales para fundamentar su presencia en la calle: la defensa de la ultraactividad de los convenios colectivos, la protección del derecho a huelga y las indemnizaciones, el rechazo categórico a declarar al transporte como "servicio esencial" y la denuncia contra la desregulación sistemática del sector.

Schmid fue contundente al analizar el contexto económico y político. "Vamos a discutir una reforma laboral donde hay miles de despidos, no se consume nada, se derrumba la industria y el comercio, y la guita no alcanza", describió el dirigente. En esa línea, lanzó una advertencia directa: "Si con el convenio colectivo en la mano no le podemos poner más monedas a nuestra gente en el bolsillo, imaginemos qué pasará si no lo tenemos".

El titular de la CATT desarmó el discurso oficial sobre la "modernización" laboral. Se preguntó qué sentido tiene "limitar la actividad sindical" si el proyecto fuera tan beneficioso como dice el Gobierno. Su conclusión fue tajante: "Sabemos que esto va en contra nuestro. Buscan sacarle la plata a la organización sindical para que no disponga de los recursos que nos permitan asumir una mejor defensa".

Schmid definió la situación actual como una "escalada" y llamó a realizar el "máximo esfuerzo" para demostrar el rechazo en las calles. Además, respaldó a la central obrera: "Si hay algo que al gobierno le molesta es la presencia en la calle. La reacción de la CGT es la mejor carta de presentación que tiene esta nueva conducción".

Dónde concentra la CATT

La columna de los gremios del transporte se concentrará el 18 de diciembre a partir de las 13.30 frente a la Dirección Nacional de Vialidad (Julio Argentino Roca 738), para luego marchar hacia Plaza de Mayo.

El lugar elegido no es casual. Horacio Calculli, secretario de Prensa de la CATT, explicó que la concentración en Vialidad Nacional busca ser un "gesto simbólico" de apoyo a la lucha que lleva adelante el Sindicato de Trabajadores Viales. Calculli remarcó que atacar la ultraactividad de los convenios implica "generar incertidumbre, debilitar la negociación colectiva y romper el equilibrio entre capital y trabajo".