Steam regala el Throne and Liberty: cómo descargarlo

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Throne and Liberty es un juego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) free-to-play que mezcla exploración, combates PvE y PvP, y una enorme cantidad de actividades en un mundo de fantasía llamado Solisium. El juego sigue siendo totalmente gratuito en Steam, lo que significa que no hace falta pagar para descargarlo y empezar a jugar. Sin embargo, puede que en algunos países no aparezca directamente en la tienda por restricciones regionales; en ese caso hay trucos legales y pasos alternativos para poder agregarlo a tu cuenta.

Desarrollado por NCSOFT y publicado globalmente por Amazon Games, Throne and Liberty salió oficialmente el 1 de octubre de 2024 y desde entonces se popularizó en Steam por su jugabilidad profunda, combates dinámicos, mundo inmersivo y la posibilidad de transformar tu personaje en criaturas para desplazarte o pelear.

De qué se trata Throne and Liberty

En Throne and Liberty vas a:

Explorar un mundo abierto enorme lleno de misiones, mazmorras, eventos y bosses.

Combatir tanto contra monstruos como contra otros jugadores en modos PvP.

Participar en asedios de castillos y batallas de guild vs guild.

Personalizar profundamente a tu personaje con habilidades y combinaciones de armas.

Aprovechar mecánicas únicas como transformaciones para viajar o combatir.

El juego combina elementos clásicos de los MMORPG con mecánicas modernas, y aunque tiene micropagos opcionales, no es necesario gastar un peso para disfrutarlo.

Cómo descargar Throne and Liberty gratis en Steam

Si el juego está disponible en tu región, bajarlo es sencillo. Si no lo ves en la tienda, hay soluciones que también funcionan. Acá tenés una guía paso a paso:

Abrí Steam e iniciá sesión con tu cuenta. En la barra de búsqueda del Steam Store escribí “Throne and Liberty”. Si aparece en resultados, hacé clic en el título y luego en “Jugar” (Play Game). El juego es gratuito, así que se agregará a tu biblioteca sin costo.

El juego destaca por su jugabilidad profunda, combates dinámicos y mundo inmersivo.

Si no aparece disponible en tu país, podés intentar: Cambiar la región de tu cuenta usando una VPN a un país donde sí esté habilitado.

Crear una cuenta de Steam nueva con región diferente y desde ahí agregar el juego. Una vez agregado, seleccioná Instalar y esperá a que Steam descargue el cliente (~60+ GB). Terminada la descarga, podés arrancar el juego desde tu biblioteca y empezar a jugar.

Throne and Liberty requiere conexión a Internet y su servidor siempre está activo online, así que no hay modo offline.