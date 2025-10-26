La amenaza de un policía a una periodista del Destape

Un policía de la Ciudad amenzó a la periodista de El Destape Lula González

Durante la cobertura de la votación de la candidata de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, un policía de la Federal amenazó a la periodista de El Destape Lula González. El efectivo le dijo "nos vemos el miércoles" mientras la cronista intentaba hacerle una pregunta a la ministra de Seguridad sobre Pablo Grillo, el fotoperiodista baleado en marzo por un gendarme durante una manifestación.

González se encontraba en La Rural cubriendo la votación de Patricia Bullrich y se acercó a la ministra para hacerle una preguntas. "Un policía me dijo 'nos vemos el miércoles' cuando intenté correr y preguntarle a Bullrich sobre Pablo Grillo", contó la periodista sobre el insólito momento en su cuenta de X (antes Twitter).

La amenaza hizo una clara alusión a la represión policial que hay durante las marchas de todos los miércoles frente al Congreso, donde jubilados y manifestantes se expresan contra el ajuste del presidente Javier Milei y suelen terminar heridos. Uno de los más graves fue Pablo Grillo, quien recibió el miércoles 12 de marzo un disparo a manos del gendarme Héctor Guerra en su cabeza, que casi le quita la vida.

La periodista explicó que hubo varios testigos de las amenazas que recibió este domingo de elecciones por parte de efectivo y remarcó: "Hago responsable de mi seguridad a Bullrich si me pasa algo".