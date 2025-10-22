"Volé como un misil": un jubilado relató los golpes de la policía antes de ser operado

Ramón Contreras (foto de Lula González)

En el marco de una nueva represión de la Policía Federal a los adultos mayores que se manifiestan los miercoles ante el Congreso, un jubilado denunció haber sido arrojado "como un cohete" por efectivos de las fuerzas de seguridad. Aseguró que está fracturado y debe ser operado.

"Hoy tuvimos una reunión los viejos y analizamos que vienen por nosotros, por los fotógrafos, los cámaras, los que protestan. Por la forma que me tiraron los milicos, es un ensañamiento feroz que tienen con nosotros", se lamentó, Ramón Contreras, miembro del grupo "los doce apóstoles" que marcha frente al Congreso todos los miércoles contra el gobierno de Javier Milei.

Ramón Contreras (foto de Lula González)

"Me tiró la policia, venía por la calle; me agarraron entre dos o tres, no se entre cuantos. Me agarraron del hombro, del cinto, no se de donde; pero me tiraron, realmente, como un misil. Cabeza para adelante, piernas estiradas y me mandaron. Hay varios compañeros que me vieron caer. Inclusive hay un chico que filmó, porque los voy a denunciar, porque se les veía la cara", continuó.

Contreras fue atendido en el hospital Ramos Mejía. Según afirmó, le dijeron que lo "tienen que operar" porque tiene una fractura. "No se si es el hombro o más abajo y me duele mucho", expresó.

A días de las elecciones, una vez más la Policía de Bullrich golpeó a jubilados

Pasadas las 14, la Policía Federal Argentina (PFA) de Patricia Bullrich volvió a generar disturbios y golpeó a jubiladas y jubilados mientras marchaban pacíficamente en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Sobre la avenida Rivadavia, mientras personas mayores de edad pedían por aumentos y medicamentos en medio de la crisis económica de Javier Milei, los efectivos comenzaron a golpear y empujar de forma violenta a la gente.

Jubilados y jubiladas se encontraban dando una vuelta al edificio del Congreso. En el marco de la movilización, realizaban cánticos y mostraban su descontento ante la falta de aumentos a jubilaciones y pensiones; tal como ocurre durante cada miércoles desde el inicio de los repetidos recortes de la gestión libertaria. "¡Jubilados, carajo! ¡Jubilados, carajo!", se los escuchó cantar luego de que un efectivo policial golpeara a un jubilado y lo tirara al suelo.

"Son jubilados los que estamos viendo, ¿a ustedes les parece que tienen mucha resistencia? ¿Hay resistencia, hay violencia? ¡Están reclamando, es una barbaridad! Chicos... Miremos el público de la marcha, ¡son adultos mayores!", dijo indignada una de las periodistas de TN mientras relataba lo que ocurría. "No nos parece como están manejando esto... Parece una cosa increíble lo que están haciendo, aparte venían por la vereda y no por la calle", acotó un segundo periodista.