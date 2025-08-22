Elecciones 2025: qué tipos de votos hay para hacer con la Boleta Única de Papel

En las elecciones nacionales del 26 de octubre, los argentinos deberán votar con la Boleta Única de Papel (BUP). A pesar de que se encuentran todas las categorías en una sola papeleta hay diferentes votos para hacer. ¿Cómo saber que tu voto es afirmativo?
Elecciones 2025: los diferentes tipos de votos para hacer con la Boleta Única de Papel
Como lo indica su nombre, la Boleta Única de Papel incluye en una misma hoja a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en una votación. La boleta está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Sobre la imagen de cada candidato en los recuadros hay un casillero vacío para marcar y elegir a uno por cada una de las categorías.
De acuerdo a la Cámara Nacional Electoral (CNE), hay diferentes tipos de votos que se toman en cuenta. Estos son:
- Afirmativo: emitidos mediante una Boleta Única de Papel oficializada, con la firma del presidente de mesa (es clave revisarlo antes de ingresar a la cabina de votación) y en los que el/la elector/a marca una opción electoral para una o más categorías.
- En blanco: el elector no marca ninguna preferencia electoral, puede ser en una o en ambas categorías.
- Nulo: si se emiten con una BUP no oficializada o sí son emitidos mediante Boleta Única oficializada, pero
- Tienen dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría (la nulidad solo afecta a la categoría en la que se hubiese producido la repetición de opciones).
- Alguna de las partes de la boleta está rota (aplica cuando esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida),
- Tienen inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral
- Junto con la Boleta Única plegada se han incluido objetos extraños a ella
Cómo se vota con la Boleta Única de Papel: el paso a paso
- El elector debe identificarse con su Documento Nacional de Identidad en su mesa.
- El presidente de mesa le entregará una boleta y una lapicera para emitir el voto.
- El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos.
- Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso.
- Al salir de la cabina del sufragio debe introducir la boleta ya doblada en la urna, como se hace habitualmente.
- El votante debe firmar el padrón antes de irse.