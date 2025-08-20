Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel: cómo el sistema de voto en blanco

Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel: cómo votar en blanco

En las elecciones nacionales del 26 de octubre, los argentinos deberán votar con la Boleta Única de Papel (BUP), la mayoría lo hará por primera vez. ¿Cómo saber si estoy votando en blanco?

Elecciones 2025: cómo votar en blanco con la Boleta Única de Papel

La BUP es una boleta que incluye en un mismo papel a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en una votación. La boleta está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas.

Sobre la imagen de cada candidato en los recuadros hay un casillero vacío para marcar y que se pueda elegir a uno por cada una de las categorías. De acuerdo a la Cámara Nacional Electoral (CNE), los votos en blanco son aquellos en los que la/el votante no marca ninguna preferencia electoral, puede suceder en una categoría o ambas.

Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel: cómo votar en blanco

Así, para determinar si un voto es afirmativo, nulo o en blanco se considera:

Afirmativo : emitidos mediante una Boleta Única de Papel oficializada, con la firma del presidente de mesa (es clave revisarlo antes de ingresar a la cabina de votación) y en los que el/la elector/a marca una opción electoral para una o más categorías.

: emitidos mediante una (es clave revisarlo antes de ingresar a la cabina de votación) y en los que el/la elector/a para una o más categorías. En blanco : el elector no marca nada en una o más categorías.

: el elector no marca nada en una o más categorías. Nulo : si se emiten con una BUP no oficializada o sí son emitidos mediante Boleta Única oficializada, pero Tienen dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría (la nulidad solo afecta a la categoría en la que se hubiese producido la repetición de opciones). Alguna de las partes de la boleta está rota (aplica cuando esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida), Tienen inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral Junto con la Boleta Única plegada se han incluido objetos extraños a ella

: si se emiten con una BUP no oficializada o sí son emitidos mediante Boleta Única oficializada, pero

Cómo votar con la Boleta Única de Papel, el paso a paso

Elecciones 2025 con la Boleta Única de Papel: cómo votar en blanco

El procedimiento es siempre, día de las elecciones el procedimiento será de la siguiente manera: