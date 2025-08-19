Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel, los modelos

Las elecciones nacionales serán el próximo 26 de octubre y los argentinos deberán votar con la Boleta Única de Papel (BUP), muchos por primera vez. ¿Cuáles son los nuevos modelos de las papeletas y cómo funcionan?

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel y cuántos modelos hay

La BUP es una boleta que incluye en un mismo papel a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en una votación. Está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Sobre la imagen de cada candidato o representantes de los partidos hay un casillero en blanco para marcar y que se pueda elegir a uno por cada una de las categorías.

Además, la boleta tiene un encabezado que debe incluir la fecha de la elección, identificación del distrito y circuito. El dorso de la BUP debe contener un espacio destinado a la firma del/a Presidente de Mesa, la identificación del tipo y fecha de la elección. Solo podrán tener imágenes y/o leyendas de los espacios políticos si lo decide la Justicia Federal con competencia Electoral.

Las dimensiones de la BUP dependerán de la cantidad de listas de candidatos que participan en los comicios y de la cantidad de categorías de cargos (senadores y diputados nacionales) que se eligen, es decir, la cantidad dependerá de la provincia o distrito en el caso de que sea en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a la Cámara Nacional Electoral (CNE), para las elecciones del año 2025 la Boleta Única de Papel puede tener hasta 6 tamaños, algunos modelos son:

El modelo de la BUP dependerá de la cantidad de cargos que renueve cada provincia

El modelo de la BUP dependerá de la cantidad de cargos que renueve cada provincia

El modelo de la BUP dependerá de la cantidad de cargos que renueve cada provinciaCómo votar con la Boleta Única de papel: las claves para que sea válido

Emitir el voto con la BUP es bastante simple, aunque hay ciertas cosas a tener en cuenta para evitar que el voto sea anulado o cantado. El paso a paso es el siguiente:

El elector debe identificarse con su Documento Nacional de Identidad en su mesa. El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP, es decir, una boleta y un bolígrafo. El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y la persona deberá marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos. Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso. Al salir de la cabina del sufragio debe introducir la boleta ya doblada en la urna, como se hace habitualmente. Se firma el padrón antes de irse.

Además, hay dos claves importantes para que el voto sea considerado válido, la primera que detrás la boleta única de papel lleve la firma del presidente de mesa (es clave revisarlo antes de ingresar a la cabina de votación) y, además, se debe marcar un solo recuadro por cada categoría.