El error de la madre de Javier Milei y otras perlitas en las elecciones 2025.

Las elecciones nacionales en Argentina suelen dejar "perlitas" para todos los gustos, por lo que los comicios legislativos del 2025 no fueron la excepción. De hecho, la madre de Javier Milei fue una de las protagonistas, por ejemplo. Además, Patricia Bullrich, Antonio Aracre, Karina Milei y José Palazzo hicieron lo suyo y llamaron la atención a través de las redes sociales. Las curiosidades y los momentos insólitos, una vez más, estuvieron a la orden del día.

Las perlitas de las elecciones generales 2025 en Argentina

El error de la madre de Milei

Alicia Lucich se olvidó de llevar el DNI (Documento Nacional de Identidad) a la escuela de Vicente López a la que fue a votar, por lo quiso mostrar la licencia de conducir en reemplazo del mismo. Sin embargo, como indica la ley, no la dejaron sufragar como ella como prueba y debió volver a su casa para buscar el documento. Por lo tanto, a los pocos minutos regresó al Instituto Pedro Poveda para cumplir con el deber cívico, pasadas las 10 horas.

Karina Milei llevó bombones y un fiscal le negó el saludo

Las cámaras registraron a la hermana de Javier Milei y Secretaria General de la Presidencia ingresar con una bolsa color madera, que luego de constató que llevaba dentro dos cajas de bombones y chocolates, con los envoltorios sin abrir, para todos los presentes en el lugar. Lo curioso es que se observó cómo bajó a una estación de servicio a comprar los dulces en ese momento. Sin embargo, se llevó un mal momento cuando una fiscal de mesa le negó el saludo luego de que ella le extendiera la mano.

Patricia Bullrich dobló mal la boleta

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo dificultades con la Boleta Única de Papel. Tras tomarse bastante tiempo dentro de la cabina de votación, la funcionaria salió con la boleta mal doblada y no pudo meterla en la urna. Las autoridades de mesa le explicaron el problema y casi la abre frente a los presentes para acomodarla. Finalmente, tuvo que regresar al box de votación por segunda vez para volver a plegarla. "Voté rápido, la boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres", explicó sobre su error.

Antonio Aracre tuitea mientras fiscaliza

El exasesor de Alberto Fernández y expanelista de Duro de Domar (C5N) ahora fiscaliza para La Libertad Avanza. Lo curioso es que, durante su trabajo de la jornada, se hizo tiempo para publicar mensajes en su cuenta oficial de X (ex Twitter)...

Aracre fiscaliza y tuitea al mismo tiempo...

José Palazzo recomendó "llevar anteojos" para votar

El reconocido productor musical argentino fue bien temprano a sufragar en estas legislativas porque tiene un vuelo más tarde y recomendó "llevar anteojos" para evitar errores a la hora de emitir el voto. Llamativo, como mínimo.