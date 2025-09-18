Antonio Aracre: "Hay que soltar las bandas cambiarias"

El economista y ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, consideró este jueves que el Gobierno nacional debería "soltar las bandas del dólar". Lo dijo el mismo día en que el dólar oficial cerró a $1.495, el Banco Central vendió 379 millones de dólares de sus reservas para contener la divisa y el riesgo país superó los 1.400 puntos.

"Hay que soltar las bandas del dólar y reservarse el derecho de intervenir intermitentemente", expresó Aracre en diálogo con El Destape 1070 y consideró: "El dólar a $1500 puede hacer funcionar perfectamente a la Argentina en materia de competitividad". Para el economista, "la volatilidad del tipo de cambio es mala para todos".

Además, el ex jefe de Asesores del gobierno de Alberto Fernández dijo: "Hay una parte de la clase media que se siente empobrecida, porque gasta más dinero en servicios de lo que gastaba antes y entonces le queda menos plata para cosas, que hacía antes, como ir al cine o comer afuera". "El poder adquisitivo de la clase media se aplanó hace tres meses", añadió.

Qué dijo Aracre sobre el equilibrio fiscal

"En los últimos 50 años no he visto una administración que tenga la convicción que tiene Milei en sostener el equilibrio fiscal", señaló Antonio Aracre y sumó: "No se ha hecho lo suficiente para que la gente entienda la importancia de sostener el equilibrio fiscal".

Además, el ex CEO de Syngenta opinó: "Sin equilibrio fiscal, tenes inflación alta y procesos de mucha desestabilización y pobreza". "A partir de la disciplina fiscal podes construir algo diferente, algo que miremos hacia el futuro con entusiasmo aunque el presente sea complicado", concluyó Aracre.