Los comicios cerraron a las 18 en todo el país y hay fuerte expectativa por saber quién será el candidato ganador en la ciudad de San Juan y en todo el territorio de la provincia. San Juan es la decimotercer provincia más poblada en todo el país y, al igual que en muchas de las otras provincias argentinas, los sanjuaninos votaron únicamente para la categoría de diputados nacionales, donde compitieron apenas nueve listas. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

La votación cerró en escuelas de todos los distritos de la ciudad pasadas las 18. En la provincia de San Juan estuvieron habilitadas a votar 608.535 personas, de las cuales alrededor de 100.000 emitieron su voto en la capital provincial, quienes eligieron a los reemplazantes de las tres bancas que puso en juego San Juan. Como en el resto del país, los sanjuaninos votaron con la Boleta Única de Papel (BUP) por lo que hay expectativa de cómo fue el debut de esta modalidad de voto.

Qué se elige hoy en San Juan

La provincia de San Juan puso en juego sus tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, sin renovar bancas del Senado.

Qué se elige hoy en la ciudad de San Juan y la provincia de San Juan: los candidatos

El listado de los primeros candidatos de cada una de las nueve listas que competieron en la capital sanjuanina y la provincia de San Juan: