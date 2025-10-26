Cerraron los comicios en la ciudad de San Miguel de Tucumán y en toda la provincia y hay fuerte expectativa por los resultados de las elecciones legislativas 2025 que derivarán en una nueva composición de la Cámara de Diputados y Senadores. Se trata del sexto distrito electoral del país y en el que se renovarán cuatro bancas de diputados. Los números de todas las jurisdicciones del país se conocerán desde las 21.

La votación cerró en escuelas de todos los distritos de la provincia pasadas las 18, donde estuvieron habilitados para sufragar 1.341.563 ciudadanos, quienes eligieron a los reemplazantes de cuatro bancas de la Cámara de Diputados de la Nación para el período 2025-2029.

Qué se elige hoy en Tucumán

Las bancas en juego representan el 3,7% del padrón electoral y pertenecen a Agustín Fernández y Elia Fernández (Independencia), Roberto Sánchez (UCR) y Paula Omodeo (CREO). Los votantes eligieron a sus candidatos a través de la Boleta Única de Papel (BUP), donde hay seis listas favoritas.

Quiénes son los candidatos en Tucumán

El Frente Tucumán Primero del peronismo local lleva al gobernador Osvaldo Jaldo, Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla. Luego, la lista de La Libertad Avanza (LLA), es encabezada por Federico Pelli y seguida por Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá. Por su parte, Unidos por Tucumán tendrá a Roberto Sánchez, Micaela Viña, José María Canelada y Milagros Célis.

Mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) lleva como candidatos a Alejandra Arreguez, Marín Corea, Clarisa Lita Alberstein y Carlos Melián, el partido CREO tiene a Paulo Omodeo, Sebastián Murga, Sonia Asasaf y Gustavo García. Por último, Fuerza Republicana tiene a Ricardo Bussi, Sandra Orquera, Gerónimo Cruz Cornejo y Lorena Palomino.