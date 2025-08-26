Colores y orden de aparición: Así será la Boleta Única Papel en las elecciones de octubre

El lunes por la tarde, el Juzgado Federal Electoral Nº1 a cargo de Alejo Ramos Padilla realizó una audiencia con los apoderados de todas las fuerzas políticas que competirán en los próximos comicios nacionales del 26 de octubre en donde se determinó el orden de aparición de cada fuerza en la Boleta Única Papel. Conforme a lo previsto por la Cámara Nacional Electoral, allí se realizó un sorteo con un bolillero transparente y con varias cámaras que filmaron el hecho en el que se determinó el orden -de izquierda a derecha- en que aparecerán las 17 alianzas políticas.

Además, este mismo martes se determinó el color que tendrá cada una de las fuerzas. De esta manera, la Boleta Única Papel (BUP) que se utilizará por primera en la provincia de Buenos Aires en los comicios nacionales del 26 de octubre medirá unos 45 centímetros de largo por 15 de alto.

La Boleta Única Papel

El acto se desarrolló ante la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, integrada por el Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, el Juez Federal con competencia electoral en el distrito de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, y la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan.

Los colores y los nombres

Según se detalla en la acordada 40/2025, para el caso de “multiplicidad o combinación de colores” se estableció “un límite de hasta seis colores por agrupación” para uso combinado. “La agrupación que utilice un solo color completará las seis posiciones con el mismo color, mientras que aquellas que utilicen más de un color deberán indicar cuales posiciones (de izquierda a derecha) corresponden a cada color”, explicó Ramos Padilla.

Vale remarcar que los colores se definieron con la gama “PANTONE”, que es un lenguaje universal del color a través de su sistema de identificación de colores. De esta manera cada uno de los partidos reservó previo al sorteo hasta 6 colores diferentes detallándolo con dicho lenguaje.

De izquierda a derecha así será el orden de aparición y los colores de cada espacio: