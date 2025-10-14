Dónde voto en Córdoba en las elecciones 2025: cómo consultar el padrón electoral

La consulta del padrón electoral y la confirmación de dónde se vota son pasos esenciales para garantizar una jornada electoral organizada y transparente.

En el marco de las elecciones 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón electoral definitivo para que los ciudadanos puedan consultar dónde se vota en Córdoba y en el resto del país. El proceso permitirá a los electores confirmar su lugar de votación y acceder a información clave sobre los comicios legislativos del 26 de octubre.

Qué se vota en las elecciones legislativas 2025

El 26 de octubre se celebrarán en toda la Argentina las elecciones legislativas 2025, en las que se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. Estas elecciones definirán la nueva composición del Congreso Nacional, que regirá durante los próximos años.

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegirán a sus representantes en Diputados mediante el sistema proporcional, mientras que en el Senado se elegirán tres representantes por distrito: dos por la fuerza política que obtenga la mayoría y uno por la primera minoría.

Las provincias que este año eligen senadores son Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, en distintos distritos también se votarán legisladores locales y autoridades municipales.

Quiénes pueden votar en las elecciones de octubre

Podrán participar de las elecciones 2025 todos los ciudadanos argentinos nativos que tengan 16 años o más y los naturalizados a partir de los 18 años, siempre que no tengan inhabilitaciones legales vigentes.

El voto es obligatorio para los electores entre 18 y 70 años, mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70 es optativo. En caso de no poder concurrir a votar, se deberá justificar la no emisión del voto conforme lo establece la legislación vigente.

Cómo consultar el padrón electoral y saber dónde se vota

La Cámara Nacional Electoral habilitó el sitio oficial www.padron.gob.ar, donde ya se puede consultar el padrón electoral definitivo. Desde esta página, los votantes pueden conocer con precisión dónde se vota, el número de mesa y el orden correspondiente.

Para acceder a la información, se requiere ingresar el número de DNI, seleccionar el género y el distrito (en este caso, Córdoba), además de completar el código de verificación de seguridad.

El 26 de octubre, Argentina elegirá a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional.

Los ciudadanos también podrán utilizar el chatbot oficial “Vot-A”, una herramienta de comunicación creada por la CNE para responder dudas sobre el proceso electoral. Este asistente brinda información sobre el lugar de votación, autoridades de mesa, la Boleta Única de Papel (BUP), el voto en el exterior y cómo justificar la ausencia el día de los comicios.

Para acceder al servicio, se debe agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o ingresar al enlace wa.me/5491124554444, iniciar la conversación con la palabra “hola” y seguir las indicaciones del chatbot.

Documentos válidos para votar en las elecciones 2025

Para emitir el voto el 26 de octubre, se aceptarán los siguientes documentos:

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

DNI verde.

DNI celeste.

DNI tarjeta.

No se permite votar con constancias de trámite ni con documentos anteriores al que figura en el padrón.