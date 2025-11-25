Brutal accidente en Chile: murieron dos argentinos

En las primeras horas de este martes se registró un accidente automovilístico en la autopista Los Andes, en Valparaíso, ciudad costera de Chile, que dejó tres personas fallecidas: dos argentinas y una chilena. El siniestro se dio entre un Fiat Cronos, perteneciente a los argentinos y una camioneta SUV de patente chilena.

La pareja era de la provincia de Mendoza y viajaba con sus nietos de 11 y 13 años, quienes, en este momento, se encuentran en estado de gravedad y siendo atendidos en el Hospital San Camilo de San Felipe y en el Hospital San Juan de Dios de Los Andes. Los argentinos fallecidos eran Víctor Hugo Venturín, un odontólogo de 65 años, y Elsa Torres, de 64 años.

En tanto, el conductor de la SUV era un individuo de origen brasileño que residía y trabaja desde hace varios años en Chile.

Cómo ocurrió el accidente en Chile en el que murieron dos argentinos

La Policía chilena se encuentra investigando el accidente y las cámaras de seguridad, en este caso, son elementales, ya que el impacto entre ambos automóviles se dio de frente en las cercanías de la Toma Yevide, ubicada en el departamento de San Felipe.

Mientras el conductor de la SUV murió al instante dentro del auto, la mujer argentina salió despedida del Fiat Cronos, producto de la brutalidad del siniestro.

Las últimas pericias indican que el vehículo de la familia argentina se habría cruzado de carril unos segundos antes del choque. Sin embargo, no está claro por qué hicieron esta maniobra y es lo que tratará de determinar la policía, en las próximas horas.

Las pericias en el Fiat Cronos y la SUV para saber si tenían alguna falla técnica y los testimonios de personas que presenciaron el accidente también se sumarán a la causa.

Asimismo, vale mencionar que los investigadores también incluyeron en sus hipótesis el factor niebla como algo posiblemente determinante en el impacto de estos dos automóviles.