Tragedia en Chubut: un camionero murió atropellado por su propio vehículo

En una trágica secuencia, un hombre de 65 años murió en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. El conductor fue atropellado por su propio camión, que se desplazó sin control en una calle de tierra con pendiente. La víctima intentó detenerlo, pero fue embestido y sufrió heridas que terminaron siendo fatales.

El accidente tuvo lugar el viernes por la mañana en en Los Naranjos al 800. Testigos indicaron que el camión estaba detenido y en marcha frente a la casa del hombre, que se preparaba para comenzar su jornada laboral. Por causas que se investigan, el vehículo comenzó a avanzar solo cuesta abajo.

El conductor, identificado como J.C.C, intentó subirse a la cabina para frenar la marcha, pero no lo logró: terminó siendo arrollado por la pesada unidad, que luego continuó desplazándose sin control. El hombre fue asistido de inmediato y trasladado consciente al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Allí quedó internado bajo observación, pero con el correr de las horas su estado se agravó y falleció el sábado.

El camión, luego de impactar al conductor, chocó contra el nicho de gas de una vivienda y provocó una fuga. Bomberos y personal de Camuzzi desplegaron un operativo para cortar el suministro y controlar la situación.

El impacto del camión contra la vivienda generó un estruendo que despertó a los vecinos. La propietaria de la casa afectada relató a Crónica: “Sentí un golpe fuerte. Salgo para atrás y había gas saliendo por todos lados. El nicho roto, el pilar caído, todo perdiendo”. Los operarios de Camuzzi acudieron rápidamente para cortar el suministro y evitar mayores riesgos. La mujer explicó que su hija y su nieta, residentes en la casa contigua, fueron evacuadas por precaución: “Nos pidieron que saliéramos porque había demasiado gas dentro de la vivienda. Afortunadamente, ninguno resultó herido”, señaló.

El operativo de emergencia incluyó la evacuación de las dos viviendas más cercanas al impacto, la interrupción del suministro de gas y el cierre de la calle hasta garantizar la ventilación y la seguridad del sector. La dueña de la casa, aún conmocionada, describió el estado de la propiedad a Crónica: “Todo quedó tirado: la luz, el agua, la canilla, todo un desastre”, señaló.

De acuerdo a lo detallado por Infobae, las autoridades analizan si el desplazamiento del camión se debió a una falla mecánica o a tareas de mantenimiento que el propietario pudiera estar realizando en el momento del accidente.

Accidente fatal en Santa Cruz: un operario sufrió heridas graves y murió en un siniestro vial

Un operario de 34 años murió este domingo en la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, tras las graves lesiones sufridas en un siniestro laboral, mientras realizaba tareas sobre un camión con el motor encendido.

Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía provincial, todo comenzó a las 10:04 del sábado, cuando la División Comisaría Yacimientos Río Turbio recibió un llamado de urgencia solicitando presencia policial y asistencia sanitaria: el trabajador estaba tirado en el suelo, con una gran hemorragia. Al llegar, el personal constató que el rodado -un vehículo de carga- permanecía detenido en posición de trabajo.

De acuerdo a lo revelado por el medio La Vanguardia, los primeros testimonios surge que el operario realizaba tareas de engrase junto a un compañero. Para esas maniobras, el motor quedaba encendido, y la víctima había subido a la cabina para realizar ajustes o movimientos propios del mantenimiento. Minutos después, y al no responder a los llamados, su colega descendió del camión y lo encontró caído junto al vehículo, con lesiones visibles en la región cefálica.

El equipo de salud del nosocomio local llegó rápidamente, brindó las primeras atenciones y dispuso el urgente traslado. En paralelo, el Gabinete Criminalístico trabajó en la documentación y preservación del lugar, asegurando los elementos necesarios para la investigación judicial.

En el centro asistencial, un informe médico preliminar confirmó la extrema gravedad de las heridas. Ante ese cuadro, se decidió la derivación del hombre a Río Gallegos para recibir atención especializada.

La dependencia policial fue notificada a las 09:30 de este domingo sobre el fallecimiento del trabajador, y se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial. Las actuaciones ya fueron remitidas al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de la localidad, que continuará con las tareas investigativas para establecer con precisión la secuencia del siniestro y las responsabilidades correspondientes.