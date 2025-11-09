Accidente fatal en la Ruta 17: un joven de 25 años murió tras chocar contra un comercio y un camión estacionado

Un Volkswagen Gol Trend en el que se trasladaban tres jóvenes de 18, 19 y 25 años y una adolescente de 17 impactó violentamente contra la estructura de un comercio ubicado a la vera de la ruta.

Un fatal siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Provincial 17, a la altura del kilómetro 184, en la localidad de La Para, departamento Río Primero, provincia de Córdoba. Como consecuencia del choque, un joven de 25 años perdió la vida en el lugar.

Según informó la Policía, el hecho se registró cerca de las 6.55 de este domingo, cuando un Volkswagen Gol Trend en el que se trasladaban tres jóvenes de 18, 19 y 25 años y una adolescente de 17 impactó violentamente contra la estructura de un comercio ubicado a la vera de la ruta.

A raíz del fuerte impacto, el hombre falleció en el lugar, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados de urgencia al hospital local con diversas lesiones.

Tras el primer impacto, el vehículo chocó también contra un camión estacionado en el interior del local, que se encontraba sin ocupantes. Personal policial, bomberos y un servicio de emergencias trabajaron en la zona, mientras que la Fiscalía de Instrucción de Río Primero investiga las causas.

Córdoba: un joven atropelló y mató a una ciclista, huyó y se entregó tres horas después

Este sábado por la mañana, se produjo una tragedia en la ciudad de Colonia Caroya. Un joven de 22 años atropelló a una ciclista y se dio a la fuga. Tres horas después, el conductor, identificado como Claudio Adrián Toneatto, se entregó acompañado de su madre y quedó detenido por homicidio culposo agravado.

Según fuentes de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, el episodio ocurrió cuando la víctima, identificada como Milagros del Rosario Utrera, de 26 años, regresaba del trabajo en su bicicleta, un rodado 29.

En medio del camino, la mujer hizo una parada para comprar pan, en un negocio de la zona. Luego, continuó su trayecto por la intersección de las calles 46 y 17, cuando fue embestida por el automovilista.

Las autoridades entrevistaron a un joven de 24 años que explicó haber encontrado a la mujer boca abajo sobre el asfalto. Dijo que circulaba en una bicicleta R-29 marca Venzo, y que tras el accidente alertó rápidamente a las autoridades y a los servicios de emergencia.

El hallazgo de restos del vehículo, un Volkswagen Gol Trend gris y una óptica, desprendida en las inmediaciones de Colonia Caroya, orientó la investigación policial tras la muerte de la joven

Los paramédicos que acudieron al lugar constataron que la víctima había fallecido a causa de las graves heridas sufridas en el impacto. Un testigo, uno de los primeros en acercarse, describió a Cadena 3 la situación que presenció: “La chica ya no tenía pulso. Llamé a la Policía y a la ambulancia, pero no llegaban”.

En el lugar del siniestro, los peritos hallaron partes del frente del vehículo involucrado, lo que resultó determinante para su identificación. Además, una óptica fue localizada cerca de las calles 22 y 48, lo que sugirió que el automóvil se desplazó hacia la zona de los lotes tras el hecho.

La Policía de Colonia Caroya consideró que el rodado podía encontrarse en áreas rurales próximas a esta ciudad, motivo por el cual se desplegó un cordón policial en la región para intentar dar con el sospechoso.

La búsqueda del conductor finalizó aproximadamente tres horas después del siniestro. El joven quedó inmediatamente detenido en la comisaría local a la espera de las diligencias de la Fiscalía, mientras que el cuerpo de la víctima permaneció en la vía pública a la espera de la llegada del Ministerio Público Fiscal para realizar las pericias correspondientes.