Rolando Graña expuso la doble vara del gobierno de Milei y lo destrozó en vivo: "La diferencia"

Rolando Graña expuso la doble vara del gobierno de Milei y lo destrozó en vivo.

En su editorial de GPS, por América TV, Rolando Graña realizó un crudo análisis de la economía actual y desarticuló el relato oficial sobre la baja de la inflación. Con datos en mano, el periodista trazó un paralelismo incómodo para la Casa Rosada, comparando el desempeño de Javier Milei con el de Axel Kicillof cuando fue ministro de Economía.

"La inflación que tiene hoy Milei, ese núcleo duro de un 2,5%, no es ni más ni menos que la inflación que tenía en muchos momentos un señor que ahora, según Milei, es el 'enano soviético', Axel Kicillof", disparó Graña.

El periodista recordó la hipocresía de ciertos funcionarios actuales respecto a esas cifras. "La diferencia es que esa inflación en aquel momento era un escándalo. Aparecían Patricia Bullrich con Sturzenegger con carteles porque decían que la medían mal", rememoró.

Sin embargo, Graña advirtió que el escenario actual es estructuralmente más grave que el del pasado. "Aquella era una inflación sin Vaca Muerta, sin endeudamiento y sin la recesión en los sectores que más empleos generan", explicó.

La realidad de la calle

Para cerrar, el conductor describió la realidad que se vive fuera de los actos oficiales o festivales. "Para entender el modelo Milei, hay que mirar que hay ganadores y perdedores. En el promedio capaz la economía crece, pero hay sectores tremendos que generan empleo que están cayendo", sostuvo y concluyó: "Cuando uno va a las grandes ciudades, la sensación es que la inflación sube, no hay laburo y cada vez cuesta más sostener la vida cotidiana".