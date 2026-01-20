El Chaqueño Palavecino rompió el silencio después de cantar con Milei y su frase sorprendió: "Tiene"

El Chaqueño Palavecino rompió el silencio después de cantar con Milei.

La imagen de Javier Milei cantando Amor Salvaje en el escenario de Jesús María fue una de las postales más virales del verano. Ahora, el dueño del show, el Chaqueño Palavecino, rompió el silencio en La Nación Más y contó los detalles desconocidos de ese dúo improvisado, revelando que convencer al Presidente no fue tarea fácil.

Según relató el cantante, Milei no tenía intenciones de agarrar el micrófono en un primer momento. "Él me decía 'no quiero cantar'", confesó el Chaqueño, exponiendo la timidez inicial del libertario ante la multitud. Sin embargo, la fuerza del hit pudo más: "Cuando le hablo al oído... como es conocido el tema porque es un clásico, es un tema que llegó al corazón de la gente, se animó".

Lejos de criticarlo, Palavecino tuvo palabras de elogio para el desempeño musical del Jefe de Estado. "Salió bien, él escuchó la música. No es fácil subirte a un escenario cuando te invitan otros", explicó.

Qué dijo el Chaqueño Palavecino sobre la voz de Milei

Para sorpresa de muchos, el folclorista destacó las cualidades vocales de Milei con una definición contundente: "Lo agarró enseguida. Tiene un vozarrón, si se pone a hacerlo lo haría bien, porque esto es práctica, hacerlo y seguir adelante".

Para cerrar, el Chaqueño dejó en claro que, más allá de la técnica, valoró el gesto del presidente, quien criticó los festivales locales en reiteradas ocasiones: "La actitud ha sido muy buena".