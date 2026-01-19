Jorge Rial cruzó al Chaqueño Palavecino tras su presentación.

La participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María, puntualmente el momento en que el Chaqueño Palavecino lo invitó a subir al escenario para interpretar juntos Amor Salvaje, generó una enorme repercusión. Mientras que algunos criticaron la nueva acción performática del Presidente, otros también posaron su mirada en el artista y cuestionaron la decisión que tomó.

Una de las personas que se explayó al respecto fue Jorge Rial, que en su cuenta oficial de X (ex Twitter) hizo alusión de forma irónica a los apodos que el jefe de estado le otorga a los cantantes que se posicionan en su contra. "El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de… el Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?", fue el posteo del reconocido periodista.

El tuit de Jorge Rial respecto a la presentación de Javier Milei en Jesús María.

¿Qué respondió el Chaqueño Palavecino?

El hombre nacido en el departamento Rivadavia (en la región chaqueña de Salta), habló en diferentes programas radiales y señaló que "seguramente más de uno va a hablar", pero dejó en claro: "Yo no tengo banderas políticas para nada. Sabía que cantaba y, bueno, es el Presidente de la Nación".

Por otra parte, ante las versiones que hablaban de un posible pago por haber hecho subir a Milei al escenario, advirtió: "Absolutamente nada. Todas las entradas se han vendido mucho antes de que anuncien que él iba, y todas las noches atrás sin el presidente se han agotado. No pueden hablar de eso porque nada que ver".

Luego del revuelo que supuso su comentario, Jorge Rial volvió a volcarse a las redes para aclarar los tantos: "Se armó un poco de quilombo con este tuit. Pobre Chaqueño. No fue para él. Es un artista que se gana el mango como cualquiera y una figura emblemática de los festivales. Era para los boludos a los que les gusta denigrar a los músicos con sobrenombres. Pero prefieren tirarle el despelote al cantante y no asumir ellos que ahora hacen lo que antes criticaban. Igual, me la soban".