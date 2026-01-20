Tenía 64 años: dolor por la muerte de una legendaria actriz argentina

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, icónica actriz de teatro y televisión.

El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de luto. La Asociación Argentina de Actores comunicó el fallecimiento de Gaby Ferrero, una artista inmensa que supo construir una carrera de prestigio tanto en el circuito underground como en las grandes producciones comerciales y oficiales.

Nacida el primero de julio de 1961 como Agueda Gabriela Ferrero, dejó una huella imborrable por su versatilidad y su solidez interpretativa. "Despedimos a la actriz y docente, dueña de una trayectoria marcada por una profunda sensibilidad artística", expresaron desde la entidad gremial.

Ferrero no era solo una actriz; era una trabajadora incansable de la cultura con una formación envidiable. Estudió con maestros de la talla de Ricardo Bartís, Javier Daulte y Juan Carlos Gené, y su curiosidad la llevó a explorar disciplinas como la musicoterapia, el clown y el tango. También se desempeñó como profesora de Educación Inicial.

En el teatro, integró compañías emblemáticas como el Sportivo Teatral y fue parte de éxitos rotundos de crítica y público. Se destacó en obras inolvidables como Mi hijo solo camina un poco más lento, La comedia es peligrosa, Bodas de sangre y Largo viaje de un día hacia la noche.

Sus trabajos en la pantalla

Aunque el teatro fue su gran pasión, el público masivo la reconoció por sus múltiples participaciones en ficciones televisivas de alto nivel. Gaby formó parte de elencos en tiras y unitarios recordados como "Graduados", "Trátame bien", "Lalola", "El donante" y, más recientemente, en la serie "Santa Evita". En la pantalla grande también dejó su sello, trabajando en películas como Los que aman odian, Séptimo, La mirada invisible y la monumental La flor. Además de su talento sobre el escenario, Ferrero dedicó gran parte de su vida a la docencia, formando a niños y adolescentes en actuación desde mediados de los '90.