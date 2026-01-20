Yoga desde la cama: 3 posturas fáciles para hacer antes de acostarse y dormir como un bebé.

Hacer yoga desde la cama es una excelente alternativa si sufrís de insomnio o querés descansar más relajado durante la noche. El yoga es una herramienta ancestral que tiene tanto beneficios para la salud física como para la salud mental.

Ayuda a relajar y prevenir contracturas musculares, mejorar la postura, tener mejor elongación, reducir el estrés y la ansiedad, entre muchas otras cosas. Esta rutina es muy suave y amable con el cuerpo y está hecha especialmente para que la hagas en tu cama.

Podés hacerla todas las noches y también al despertarte a la mañana, para comenzar el día con mayor relajación y claridad mental. La rutina fue compartida por la experta en yoga Dianela, creadora de la cuenta Yoga con Di.

Te va a llevar no más de 10 o 15 minutos. Es fundamental que durante todos los ejercicios practiques la respiración consciente, inhalando y exhalando por la nariz. Concentrarte en la respiración va a ayudar a que tu sistema nervioso se relaje al máximo.

3 posturas de yoga para hacer desde la cama

1. Boca abajo con brazos cruzados

Acostate boca abajo con los brazos cruzados sobre tu pecho. Intentá que los dedos de tus manos se lleguen a tocar, pero no te preocupes si no llegás. Tu cabeza tiene que caer hacia abajo, entre tus hombros, con el cuello totalmente relajado para que tus cervicales no se tensionen.

Rutina de yoga desde la cama.

2. Postura del niño

La postura del niño es una de las posturas más sencillas y relajantes del yoga. Arrodillate en tu cama, llevando el pecho hacia adelante y dejando que caiga sobre tus muslos. Los dos brazos, estirados hacia adelante para que se estire toda tu columna. La cabeza debe caer suavemente, con tu frente apoyada en la cama.

Rutina de yoga desde la cama.

3. Torsiones

Quedate en la postura del niño y hacé una torsión con tu tronco superior hacia uno de los lados. Si girás hacia el lado derecho, tu brazo derecho debe ir estirado hacia la derecha de tu cuerpo, mientras tu otro brazo va levemente flexionado por encima de tu cabeza. Repetí lo mismo hacia el otro lado.