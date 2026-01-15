Enemigos invisibles: los 5 alimentos que te dan insomnio y empeoran tu descanso, según expertos.

El insomnio es uno de los males más comunes entre la población general y no solamente depende de las horas de sueño, sino también de la alimentación. Lo que consumimos juega un papel clave en cómo nuestro organismo se recupera y es importante saber qué comidas favorecen más al mal descanso.

Hay ciertos alimentos que intervienen en el descanso, según expertos, y que es mejor evitar comer especialmente durante la noche. Los más obvios son el café y el té con cafeína, pero va mucho más allá. El azúcar añadida, presente en muchos alimentos ultra procesados, también es un enemigo para el descanso.

Las 5 comidas que favorecen al insomnio, según expertos

1. Chocolate

El chocolate es un antojo muy común durante la noche, sobre todo después de cenar. Sin embargo, esta puede ser la razón por la que te cuesta tanto dormir. "El azúcar es otro nutriente que puede afectar negativamente el sueño, ya que provoca fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre, aumentando la alerta y dificultando mantener el sueño”, explica Kristen Carli, nutricionista, en diálogo con Real Simple. Por eso, si vas a darte un gusto, asegurate que sea al menos cinco horas antes de acostarte.

2. Gaseosas

Las gaseosas son altas en azúcares añadidos y cafeína. Por esta razón, lo mejor es evitarlas antes de ir a dormir. Además, el gas presente en estas bebidas pueden provocar malestar estomacal, gases, inflamación abdominal, eructos y molestias similares. Además, el azúcar presente en estas bebidas alimenta a las bacterias "malas" de la microbiota intestinal, aumentando el riesgo de problemas intestinales.

3. Queso

Aunque muchas personas no lo sepan, el queso es otro producto que puede interferir en el sueño. “La tiramina, un aminoácido presente en alimentos fermentados y añejos, puede estimular la liberación de norepinefrina, un estimulante cerebral que mantiene despierto”, explica Carli. Además, si se consume antes de acostarse puede causar malestar digestivo y reflujo.

4. Frutas cítricas

Las frutas cítricas son otro aliado del reflujo y el mal descanso. Frutas como limón, lima, naranja y pomelo actúan como diuréticos naturales, lo que te obliga a ir muchas veces al baño durante la noche. Lo mejor es evitarlas antes de acostarse y optar por otras de bajo ácido, como pera, banana o mango.

5. Helado

El helado es el postre más elegido para las noches de verano, pero su alto contenido de grasas saturadas impide el buen descanso. Un estudio de 2015 demostró que los hombres con mayor consumo de grasas saturadas mostraron más síntomas de insomnio que quienes no las consumían. Además, al ser un lácteo aumenta la posibilidad de sufrir reflujo y malestar estomacal.