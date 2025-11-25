Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

La cita en el GP de Las Vegas no fue sencilla para Alpine el fin de semana pasado, puesto que, aunque en clasificación se vio bien al A525, la desastrosa largada les jugó en contra a ambos pilotos. Pierre Gasly se vio envuelto en el incidente entre Gabriel Bortoleto y Lance Stroll, mientras que Franco Colapinto fue chocado de atrás por Alex Albon, lo que derivó en pérdida de carga aerodinámica en los dos coches, según relató Flavio Briatore.

Tal fue la pérdida de rendimiento que tuvo el piloto argentino que fue el último en cruzar la línea de meta en el Circuito callejero de Las Vegas, en parte porque Alpine tuvo otra lenta detención en boxes cuando cambió los neumáticos. De hecho, Colapinto se mostró molesto con el nivel que tuvo el equipo durante el fin de semana al quejarse de la falta de agarre del monoplaza, aunque sin saber si se debía o no al accidente con Albon.

Este lunes, con las aguas un poco más tranquilas, el pilarense hizo un posteo en sus redes sociales en el que habló de lo que fue la vigesimosegunda fecha de la temporada y aprovechó para dejarle un palito a la escudería francesa. “Me pegaron en la primera curva y se rompió el difusor. Carrera larga con el auto muy desconectado después de eso”, comenzó “Fran” a través de su cuenta de Instagram.

Colapinto tampoco dejó pasar la oportunidad de mencionar lo que se viene, con las citas en Qatar y Abu Dhabi: “Vamos por las últimas dos del año, a disfrutar”. Vale la pena destacar que el posteo fue respondido por Alpine con un “¡Vamos nene!” y por Bizarrap, que hizo referencia a una de las fotos que subió Franco de la cita en la “ciudad del juego”: “La ligaba Mickey de la mismísima nada, ¿no?”.

Las carreras que le quedan a Colapinto este año

Con la renovación de su contrato ya confirmada en el GP de Brasil, Franco Colapinto solamente tiene dos compromisos por delante, los cuales se llevarán a cabo en esta seguidilla que comenzó con el GP de Las Vegas. Tal es así que las siguientes presentaciones del argentino serán en el GP de Qatar (28-30 de noviembre) y el GP de Abu Dhabi (5-7 de diciembre).

Alpine quedó en cero en Las Vegas.

Ahora bien, esto no significa que las responsabilidades del piloto de 22 años vayan a terminar en la última fecha, puesto que es posible que deba participar de las prácticas de postemporada con Alpine. Y es que una vez terminado el campeonato, los equipos se quedarán unos días más en el Circuito Yas Marina para un nuevo testeo de los neumáticos de Pirelli de cara al 2026 y es posible que el equipo galo seleccione al argentino para estas sesiones.