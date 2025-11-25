Estrenos Apple TV en diciembre 2025: las películas y series que llegan

Apple TV trae estrenos imperdibles durante diciembre.

Apple TV cierra el año 2025 con una mezcla potente de lanzamientos durante diciembre, que van desde series con temática de thrillers hasta películas que encajan en cine familiar, además de sorpresas de la ciencia ficción, con miradas distópicas, y también traen algo nuevo e innovador en el género de documentales.

Estrenos de diciembre en Apple TV

La caza - 3 de diciembre. El mes arranca con un thriller francés que gira en torno a Franck y sus amigos, quienes se reúnen semanalmente para ir a cazar. Pero una salida se vuelve dramática: se cruzan con otro grupo de cazadores, son atacados sin explicación, y uno de sus amigos resulta herido. Logran repeler el ataque y matar a uno de sus agresores, pero pronto deciden ocultar lo ocurrido. El elenco incluye a Benoît Magimel (ganador del César) y Mélanie Laurent.

Fraggle Rock: “La primera nevada” - 5 de diciembre. Otro estreno destacado es el especial navideño de Fraggle Rock. El episodio recupera la ternura y la magia musical de los Fraggles, con personajes como Gobo, Red, Wembley, Mokey y Boober. Gobo emprende un viaje al mundo humano (el llamado “Espacio Exterior”) para encontrar inspiración, y hasta hay un dueto especial con Lele Pons.

F1 - 12 de diciembre. La biopic protagonizada por Brad Pitt. La película narra el regreso de Sonny Hayes (Pitt), un piloto retirado que vuelve a competir tras un accidente, empujado por su antiguo socio Rubén Cervantes (Javier Bardem), y enfrentándose a Joshua Pearce, un joven piloto ambicioso (Damson Idris). Es una pieza de acción, velocidad y redención, y su llegada al streaming es un gran premio para los fans de la Fórmula 1.

Salvajes por naturaleza - 19 de diciembre. Este documental ha sido anunciado como parte del catálogo próximo de una serie de documentales de naturaleza. Se trata de una serie sobre animales en peligro de extinción (crías de elefante, guepardos, lémures) y la labor de rescate y conservación para buscar salvar especies. Está narrada por Hugh Bonneville.

"Salvajes por naturaleza", solo por Apple TV.