Estrenos Apple TV en noviembre 2025: las películas y series que llegan

"Pluribus" llega en noviembre a Apple TV.

El mes de noviembre de 2025 trae para Apple TV+ una carta de presentaciones que combina estrenos importantes, nuevas temporadas esperadas y un sello cada vez más refinado para los originales de la plataforma. Con una estrategia que prioriza calidad sobre cantidad, la programación del mes se posiciona como un plus para los suscriptores latinoamericanos que buscan series con identidad, películas de producción cuidada y documentales que apelan tanto al entretenimiento como al asombro.

"WondLa", la serie animada que estrena temporada en Apple TV.

Los 3 estrenos más esperados en Apple TV

Pluribus (estreno 7 de noviembre). Creada por Vince Gilligan (el nombre detrás de Breaking Bad) y protagonizada por Rhea Seehorn, esta serie de ciencia ficción se plantea una premisa audaz: «la persona más miserable del planeta» debe convertirse inesperadamente en la clave para salvar a la humanidad… del exceso de felicidad. Con nueve episodios programados, Pluribus es una apuesta narrativa distinta para la plataforma.

Palm Royale - Temporada 2 (12 de noviembre). La sátira elegante de una elite social en Palm Beach regresa con su segunda temporada, una mezcla de comedia ácida y drama de alta sociedad protagonizada por Kristen Wiig y Laura Dern. Ambientada en 1969, la historia se adentra en los secretos, las mentiras y las ambiciones de un grupo que pretende dominar un mundo al que ya no pertenece simplemente por derecho.

Plan familiar 2 (21 de noviembre). La plataforma también reserva para este mes una película de acción y comedia familiar: el regreso de los Morgan, con Mark Wahlberg a la cabeza, quienes viajan por Europa en lo que debía ser una escapada navideña tranquila y se convierte en una carrera llena de persecuciones, atracos y situaciones límite. Una combinación de adrenalina y corazón.

Estrenos por fecha para Apple TV

7 de noviembre - Pluribus (serie)

12 de noviembre - Palm Royale – Temporada 2 (serie)

14 de noviembre - Come See Me in the Good Light (documental)

21 de noviembre - Plan en familia 2 (película)

26 de noviembre - WondLa – Temporada 3 (serie de animación)

26 de noviembre - Planeta Prehistórico: La Edad de Hielo (documental)

Noviembre de 2025 convierte a Apple TV+ en un gran destino para quienes buscan contenidos de autor, historias bien construidas y estrenos escalonados que permiten disfrutar de cada lanzamiento. La ciencia ficción más ambiciosa Pluribus, sumado a estrenos de comedia, dramas y películas, el mes se perfila prometedor para los usuarios en Latinoamérica.