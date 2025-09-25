"The Savant": de qué trata y fecha de cuándo se estrena la serie de Apple TV

Jessica Chastain protagoniza "The Savant", de Apple TV.

The Savant es la nueva serie de Apple TV+ que promete convertirse en una promesa del misterio de alto voltaje, centrado en la lucha contra el extremismo digital. Creada por Melissa James Gibson y basado en un artículo de la periodista Andrea Stanley, el proyecto se propone indagar en cómo detener actos violentos antes de que ocurran, mediante la infiltración en comunidades en línea radicalizadas.

Trama de "The Savant"

La serie sigue a Jodi Goodwin, interpretada por Jessica Chastain, quien asume la identidad secreta de “The Savant”. Su misión: infiltrarse en grupos de odio en la red para identificar amenazas latentes y prevenir que se concreten actos de violencia extrema, desde atentados hasta tiroteos masivos.

En apariencia, Jodi lleva una vida doméstica relativamente normal, pero de noche trabaja en las sombras: sigue pistas, observa foros, desenreda conspiraciones digitales y colabora con agencias de seguridad. La serie toma como punto de partida un relato real: el artículo “Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?”, publicado en Cosmopolitan en 2019, que describía a una mujer anónima que logró intervenir en comunidades extremistas antes de que cometieran actos violentos.

Ese enfoque dota a The Savant de un sentido de urgencia contemporáneo, al reflejar cómo las comunidades digitales pueden incubar ideas peligrosas que, de no ser detectadas, se trasladan al mundo real.

Estreno de "The Savant"

Oficialmente, The Savant estaba programada para estrenarse en septiembre de 2025, pero pocos días antes de ese debut, Apple TV+ anunció que el estreno quedaría pospuesto indefinidamente, sin una nueva fecha confirmada hasta el momento.

La plataforma señaló que la decisión había sido tomada “tras una cuidadosa consideración” y agradeció la comprensión de la audiencia. Jessica Chastain, por su parte, declaró que no estaba alineada con esa decisión, señalando que consideraba el proyecto especialmente relevante en el contexto actual.

Por ahora, The Savant permanece como “próximamente” en los catálogos de Apple TV+, y su estreno está en pausa.

Elenco de "The Savant".

Equipo creativo de "The Savant"

Jessica Chastain como Jodi Goodwin / The Savant.

como Jodi Goodwin / The Savant. Nnamdi Asomugha interpreta a Charlie Goodwin, figura importante en la trama familiar y profesional de Jodi.

interpreta a Charlie Goodwin, figura importante en la trama familiar y profesional de Jodi. Pablo Schreiber aparece como Jason (papel especial).

aparece como Jason (papel especial). Cole Doman interpreta a Steve Dunicki.

interpreta a Steve Dunicki. Jordana Spiro como Amber.

como Amber. Trinity Lee Shirley como Maeve Goodwin.

como Maeve Goodwin. Toussaint Francois Battiste como Ryan Goodwin.

En cuanto al equipo detrás de cámaras, destacan como productores ejecutivos Jessica Chastain, Melissa James Gibson, Alan Poul, Kelly Carmichael y Matthew Heineman. Gibson no solo creó la serie sino que también ejerce como showrunner encargada de mantener la coherencia narrativa.

La producción va por cuenta de Freckle Films, Fifth Season y Apple Studios. El diseño visual y la dirección apuntan a generar tensión y realismo, especialmente en las escenas ambientadas en espacios digitales o foros clandestinos.