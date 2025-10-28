La obra maestra de la ciencia ficción que se suma a Netflix tras el éxito arrasador de El Eternauta

Netflix presentó El futuro es nuestro, su nueva serie de ciencia ficción (Crédito: Alan Roskyn).

Netflix anunció hoy la puesta en marcha de El futuro es nuestro, que reúne a un talentoso equipo de América Latina, tanto delante como detrás de cámara. Una miniserie distópica, de ocho episodios, basada en la novela The World Jones Made del reconocido escritor estadounidense Philip K. Dick, siendo esta la primera adaptación audiovisual de una obra del autor en español.

Con el director y guionista Mateo Gil (Pedro Páramo, Los favoritos de Midas) como showrunner, la serie será dirigida por los directores brasileños Vicente Amorim (Senna), Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens) y el argentino Jesús Braceras (Barrabrava). Será producida por K&S Films (El Eternauta) y Electric Shepherd Productions (The Man in the High Castle), la productora del patrimonio de Philip K. Dick.

"Año 2047. El colapso ecológico ha llevado a la creación del FedSur, una coalición de países sudamericanos que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes.

Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente", indica la sinopsis oficial de El futuro es nuestro.

"Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando", agregó Netflix en un comunicado sobre la trama de la miniserie.

La miniserie de 8 capítulos está protagonizada por un elenco multi estelar con mucha presencia de actores argentinos. Enzo Vogrincic (protagonista de La sociedad de la nieve), Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Angela Rodríguez, Marco Antonio Caponi, María Gracia Omegna, Rellén Montenegro, Juan Palomino, Ilay Perales y Paloma Contreras conforman el reparto de El futuro es nuestro.

Qué dijo la hija de Philip K. Dick sobre la serie

“Es un honor y un privilegio colaborar con Netflix, con Francisco Ramos y con este extraordinario equipo creativo en la primera adaptación audiovisual en español de la obra de mi padre. La adaptación de la novela realizada por Mateo es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos, y la pasión expresada por todo el equipo es realmente inspiradora”, afirmó Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor.