¿La serie "La Favorita 1922" tendrá temporada 3? Esto se sabe

"La Favorita 1922", serie española.

La nueva serie española La Favorita 1922, producida por Bambú Producciones y emitida en Telecinco, traslada al espectador al Madrid de los años 20 para relatar la historia de superación, sororidad y cocina de la marquesa Elena de Valmonte. Interpretada por Verónica Sánchez, Elena escapa de un matrimonio infeliz y autoritario, descubre su pasión por la gastronomía y junto a su doncella Cecilia se ve obligada a huir a Madrid tras un incidente en Sevilla. Allí compra un restaurante abandonado que rebautizan como “La Favorita Bistró” y reúnen a un equipo femenino decidido a triunfar en el mundo gastronómico.

El reparto se completa con actores como Luis Fernández (Julio), Andrea Duro (Ana Ferrer), Maribel Salas (Lourdes Mendieta) y Elena Maroto (Rosa). Además del hilo gastronómico, la serie aborda temas de empoderamiento femenino, libertad personal y la rigidez social de la época: “A este país le iría mejor si las mujeres pudiésemos votar”, dice uno de los diálogos que resumen su espíritu. En cuanto a ambientación, vestuario y estética, La Favorita 1922 apuesta por un gran diseño de producción: recreaciones del Madrid de los años 20, decorados de interior que replican un restaurante de lujo de la época, más de 500 trajes diferentes y un cuidado despliegue para que la cocina se convierta en escenario protagonista.

"La Favorita 1922": temporada 3

Para quienes se preguntan si la historia continuará, la respuesta es que no hay planes confirmados de una tercera temporada. Aunque se rodaron dos temporadas consecutivas (16 episodios en total, ocho por temporada) con vistas a continuidad, la caída de audiencia en la emisión lineal y la decisión de Mediaset España ha hecho que la renovación no esté contemplada por ahora. El último episodio se emitió en julio de 2025 y la productora dejó la puerta abierta, pero sin que exista una confirmación oficial del encargo de nuevos capítulos.

La serie se estrenó el 17 de marzo de 2025 en Telecinco, en el horario de prime time de los lunes. Para verla en streaming en Argentina o internacionalmente, está disponible en Netflix.

Elenco de "La Favorita 1922".

La Favorita 1922 es una serie que mezcla drama de época, cocina, empoderamiento femenino y una ambientación cuidada, protagonizada por Verónica Sánchez y Luis Fernández. Aunque reunió un buen arranque, su recorrido en audiencia llevó a que no se programe una tercera temporada por el momento. Para quienes disfruten de relatos históricos con sabor gastronómico y protagonismo de mujeres luchadoras, es una opción destacada.