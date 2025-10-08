Cuatro muertos al derrumbarse un edificio de seis plantas en el centro de Madrid

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores en un edificio en el lugar de un derrumbe en el centro de Madrid, España

ct (Reuters) -Los servicios de emergencia españoles han recuperado los cuerpos de cuatro personas bajo los escombros de un edificio de seis plantas que se derrumbó en el centro de Madrid mientras se rehabilitaba para convertirlo en hotel, informaron el miércoles las autoridades locales.

"Con profunda tristeza confirmamos que los bomberos de Madrid han rescatado los cuerpos sin vida de las dos personas que permanecían desaparecidas tras el derrumbe", escribió el alcalde, José Luis Almeida, en la red social X.

Las víctimas son tres hombres de entre 30 y 50 años procedentes de Ecuador, Mali y Guinea-Conakri empleados como obreros de la construcción, así como una mujer de 30 años, arquitecta del proyecto de renovación.

Sus restos fueron hallados a primera hora del miércoles, casi 15 horas después del derrumbe de la estructura interior del edificio, que dejó intacta su fachada, en una operación de búsqueda y rescate en la que la policía y los bomberos desplegaron drones y perros rastreadores. Otros tres trabajadores de la construcción resultaron heridos.

Un trabajador de la construcción llamado Mikhail estaba bombeando hormigón en los pisos inferiores del edificio y se encontraba fuera cuando se produjo el derrumbe. Dijo que vio una gran nube de polvo e inmediatamente salió corriendo.

"El primero en correr fui yo, y luego ya no me interesa nadie. Primero salvo mi vida y luego si puedo la de otros", dijo a la prensa el martes.

Según el registro en línea de edificios en construcción de Madrid, el inmueble se levantó en 1965. Se sometió a dos inspecciones técnicas en 2012 y 2022 y fue calificado como "desfavorable" por el estado de la fachada, el exterior, los tabiques, la cubierta, las azoteas y la instalación de fontanería y saneamiento.

El antiguo edificio de oficinas, situado en una zona del centro de Madrid muy frecuentada por turistas, cerca de la ópera y el Palacio Real, estaba siendo reconvertido en un hotel de cuatro estrellas por la promotora Rehbilita, según la información de su página web. Rehbilita no respondió a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El inmueble pertenece al fondo saudí RSR, un inversor inmobiliario especializado en hoteles y apartamentos turísticos de alta gama en España y Portugal. RSR lo compró por 24,5 millones de euros (28,5 millones de dólares) en 2022.

Se esperaba que su renovación, aprobada por las autoridades municipales en diciembre de 2024, durara dos años.

(1 dólar = 0,8613 euros)

Con información de Reuters