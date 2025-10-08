EN VIVO
La trama de Animal, la serie española que es furor en Netflix

Una serie española arrasa en Netflix. La comedia tiene un elenco compuesto por reconocidos actores.

08 de octubre, 2025 | 15.41

Una serie española que se estrenó esta semana ya es furor en Netflix: está en el puesto número uno del ranking de vistas. Se trata de Animal, la comedia basada en la historia de un veterinario de una zona rural que se enfrenta a inesperadas aventuras tras un cambio en su vida.

Los roles protagónicos de Animal están encarnados por Luis Zahera, Lucía Caraballo y Carmen Ruíz, actores de renombre y trayectoria en la industria audiovisual española. Según la repercusión que la ficción tuvo en el público en cuestión de días, se puede deducir que esta serie se suma a la listas de éxitos españoles en Netflix.

La serie gira en torno a Antón (Luis Zahera), un veterinario rural que, debido a dificultades económicas, se ve forzado a aceptar un trabajo en una tienda de mascotas urbanas administrada por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo). En este nuevo entorno, deberá dejar atrás sus costumbres y adaptarse a una realidad completamente distinta.

En enero de 2024 se dio a conocer el inicio del desarrollo de Animal salvaje, producida por Alea Media para Netflix y dirigida por Víctor García León, cuyo rodaje ya había comenzado en Galicia. Luis Zahera y Lucía Caraballo fueron confirmados como protagonistas y, en abril de ese mismo año, se anunció la finalización del rodaje. Durante el proceso de producción el proyecto adoptó su nombre definitivo: Animal.

Sinopsis oficial de Animal

"Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados", es lo que escribieron desde Netflix sobre Animal.

Elenco completo de Animal

  • Luis Zahera como Antón.

  • Lucía Caraballo como Uxía.

  • Carmen Ruiz como Sabela.

  • Antonio Durán "Morris" como Vicente Andrade.

  • Adrián Viador como Bernardo.

  • Raquel Nogueira como Ángela. 

  • Fernando Fraga como Roi.

  • Nacho Pena como Xoel.

  • Nuno Gallego como Miguel.

  • Sergio Abelaira como Toñín Andrade.

  • Pepo Suevos como Fermín.

  • Lucía Veiga como Loles.

  • Covadonga Berdiñas.

  • Alfonso Agra.

  • Darío Loureiro como Nuno.

  • Margot Alvarado.

  • Pepe Ocio como Dr. Arana.

