Animal se estrenó el pasado 3 de octubre.

Una serie española que se estrenó esta semana ya es furor en Netflix: está en el puesto número uno del ranking de vistas. Se trata de Animal, la comedia basada en la historia de un veterinario de una zona rural que se enfrenta a inesperadas aventuras tras un cambio en su vida.

Los roles protagónicos de Animal están encarnados por Luis Zahera, Lucía Caraballo y Carmen Ruíz, actores de renombre y trayectoria en la industria audiovisual española. Según la repercusión que la ficción tuvo en el público en cuestión de días, se puede deducir que esta serie se suma a la listas de éxitos españoles en Netflix.

La serie gira en torno a Antón (Luis Zahera), un veterinario rural que, debido a dificultades económicas, se ve forzado a aceptar un trabajo en una tienda de mascotas urbanas administrada por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo). En este nuevo entorno, deberá dejar atrás sus costumbres y adaptarse a una realidad completamente distinta.

En enero de 2024 se dio a conocer el inicio del desarrollo de Animal salvaje, producida por Alea Media para Netflix y dirigida por Víctor García León, cuyo rodaje ya había comenzado en Galicia. Luis Zahera y Lucía Caraballo fueron confirmados como protagonistas y, en abril de ese mismo año, se anunció la finalización del rodaje. Durante el proceso de producción el proyecto adoptó su nombre definitivo: Animal.

Sinopsis oficial de Animal

"Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados", es lo que escribieron desde Netflix sobre Animal.

Elenco completo de Animal