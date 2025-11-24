WhatsApp sigue los pasos de Instagram: así es su nueva función

Estas actualizaciones duran 24 horas por defecto, pero pueden acortarse, extenderse o limitarse.

WhatsApp lanzó un rediseño completo de la sección Info., ahora mucho más parecida a las Notas de Instagram. La idea es que los usuarios puedan compartir mensajes breves visibles en la parte superior de los chats y del perfil, con acceso rápido y la posibilidad de responder directamente cuando se ve la Info. de otra persona. Estas actualizaciones duran 24 horas por defecto, pero pueden acortarse, extenderse o limitarse a determinados contactos desde los Ajustes.

El nuevo formato apunta a recuperar el espíritu original de WhatsApp: permitir que cada usuario cuente en pocas palabras qué está haciendo o por qué no puede responder, algo que existía incluso antes de la mensajería privada cifrada. Por ahora, a diferencia de Instagram, las Infos solo aceptan texto, sin música ni ubicación.

Cómo funcionan las Notas de Instagram

Las Notas de Instagram son mensajes efímeros de hasta 60 caracteres que aparecen en la parte superior de los mensajes directos. Desaparecen en 24 horas y se pueden compartir con todos los contactos o solo con la lista de amigos cercanos. Tienen un diseño minimalista, pensado para que la información se lea rápido y sin distracciones.

Qué permite hacer la nueva Info. de WhatsApp

Con esta actualización, los usuarios pueden utilizar la Info. para:

Compartir novedades del día a día.

Avisar por qué están ocupados o no disponibles.

Publicar mensajes breves sin usar los estados tradicionales.

Elegir quiénes pueden ver sus actualizaciones.

Mantener la Info. por más o menos tiempo según el contexto.

A diferencia de Instagram, las Infos solo aceptan texto, sin música ni ubicación.

Otras funciones de Instagram que llegaron a WhatsApp

En los últimos meses, WhatsApp fue incorporando herramientas inspiradas en Instagram para potenciar la interacción dentro de la app. Entre las novedades más destacadas están:

Reacciones con “Me gusta” en los estados.

Menciones privadas , similares a las que se usan en las historias de Instagram.

Sticker “Tu turno” , que permite iniciar dinámicas colaborativas entre contactos.

Creación de collages directamente desde la pantalla de edición, combinando hasta seis fotos.

Estados con música, con fragmentos de hasta 15 segundos para imágenes y 60 segundos para videos.

Todas estas herramientas muestran la estrategia de WhatsApp: ofrecer una experiencia más social y dinámica, muy alineada con el estilo de Instagram, pero sin perder la simplicidad que caracteriza a la plataforma.