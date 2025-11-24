WhatsApp trae de nuevo una función muy querida por los usuarios

A medida que llegan las semanas más movidas del año, con grupos familiares encendidos y chats escolares que no paran de sonar, WhatsApp decidió traer de vuelta una de sus funciones más valoradas para ordenar la comunicación.

Se trata de Info, una herramienta renovada que permite indicar de manera clara si estás ocupado, viajando o simplemente respondiendo más lento de lo habitual. El regreso apunta a facilitar la coordinación en días de mucha actividad, donde la claridad sobre la disponibilidad puede marcar la diferencia.

Cómo funciona la nueva Info de WhatsApp

La función permite elegir un breve mensaje que refleje lo que el usuario está haciendo en ese momento. A diferencia de las versiones anteriores, Info ahora se muestra en un lugar mucho más visible: aparece en la parte superior de los chats individuales y también en el perfil. Esto hace que amigos, familiares o compañeros de trabajo puedan ver de inmediato si la persona está disponible o si tardará en responder.

Mensajes como “viajando hoy” o “en la fiesta de Navidad del trabajo” son algunos ejemplos del tipo de comunicaciones rápidas que la herramienta busca promover, especialmente en semanas donde la actividad social aumenta considerablemente.

Por qué WhatsApp la trae de vuelta

Según la compañía, esta época del año concentra más mensajes, más coordinación y más conversaciones simultáneas que cualquier otro momento. Recuperar Info es una manera de suavizar ese volumen y evitar malentendidos, ofreciendo una alternativa simple para gestionar expectativas.



La función también responde a un pedido recurrente de usuarios que extrañaban un modo fácil de aclarar su disponibilidad sin recurrir a los estados tradicionales o a mensajes automáticos.

Una herramienta pensada para la temporada alta

Con reuniones, celebraciones, viajes y actividades escolares que se superponen, WhatsApp apuesta a que más usuarios adopten Info como un recurso práctico para ordenar la comunicación diaria.

Su reaparición llega en el momento justo, cuando la app suele registrar picos de uso y la claridad en los chats se vuelve fundamental para evitar confusiones. La actualización ya comenzó a implementarse y estará disponible durante las próximas semanas.