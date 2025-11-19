¿No podés abrir WhatsApp Web? Resolvelo en 8 simples pasos

Detectar el origen de la falla es clave para recuperar el acceso rápido.

Si WhatsApp Web no carga en tu computadora, no sos el único: es uno de los problemas más consultados por usuarios que necesitan usar la app desde el navegador, tanto para trabajo como para estudio. Según el soporte oficial de WhatsApp, la falla suele estar relacionada con la conexión a Internet, el navegador que usás o configuraciones específicas de la red. Detectar el origen es clave para recuperar el acceso rápido.

El error más frecuente aparece cuando WhatsApp Web muestra el mensaje “Computadora sin conexión” junto a un ícono amarillo. En ese caso, la plataforma advierte que no hay una conexión estable, y esto no solo impide abrir el servicio: también corta el envío y recepción de mensajes y archivos. Lo primero es comprobar que la computadora realmente esté conectada a la red y, si es necesario, consultar al proveedor de Internet.

Causas posibles para que no funcione Whatsapp Web

Problemas de conexión y bloqueos en redes laborales o educativas

En oficinas, escuelas o universidades, las redes WiFi pueden tener restricciones que bloquean plataformas de mensajería. WhatsApp confirma que, si la red filtra dominios como web.whatsapp.com o .whatsapp.net, la carga del servicio queda totalmente bloqueada. En estos casos, la solución pasa por cambiar de WiFi, activar una zona portátil del celular o pedir al administrador de la red que habilite el tráfico hacia esos dominios.

Navegadores incompatibles o desactualizados

WhatsApp Web no funciona en cualquier navegador. La versión web solo es compatible con las ediciones más recientes de Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera o Safari. Si intentás ingresar desde un navegador viejo —como Internet Explorer, ya sin soporte— el acceso se bloquea automáticamente. Actualizar el navegador o instalar uno moderno suele resolver el inconveniente, y reiniciar la aplicación ayuda a limpiar errores previos.

Caché y cookies que generan fallas

Otra causa habitual está en los archivos temporales almacenados por el navegador. Caché dañada o cookies desactualizadas pueden impedir que WhatsApp Web se conecte correctamente con los servidores. El soporte recomienda borrar ambos datos antes de volver a iniciar sesión. Cada navegador explica el procedimiento en su propio centro de ayuda.

La plataforma advierte con este cartel que no hay una conexión estable.

Pasos para solucionar WhatsApp Web cuando no abre