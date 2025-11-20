Buscá y ordená fotos, videos y documentos con WhatsApp en una sola ventana

El hub multimedia centralizado permite ver todos los archivos multimedia compartidos sin tener que abrir cada conversación.

WhatsApp avanza con una de sus mejoras más prácticas del año: un hub multimedia centralizado que permite ver todas las fotos, videos, GIF, documentos y enlaces compartidos en los chats sin tener que abrir cada conversación. La función, que empezó a probarse en el primer semestre de 2025, ya está llegando de forma limitada a usuarios del cliente web y de la app para Mac, y apunta a convertirse en una herramienta clave para organizar contenido reciente.

La propuesta es simple, pero poderosa: un acceso directo en la barra lateral permite revisar de forma inmediata los archivos más nuevos compartidos en cualquier chat, con un diseño pensado para agilizar búsquedas y evitar el tedioso proceso de recorrer conversaciones una por una. Según WABetaInfo, la plataforma todavía está puliendo detalles antes de un despliegue global.

Un hub multimedia unificado entre Mac y Web

Con esta actualización, WhatsApp busca unificar la experiencia entre dispositivos. Tanto en Mac como en la versión Web, el botón dedicado al nuevo hub abre una vista ordenada con todos los archivos recientes, más allá del tipo de contenido. Esto incluye imágenes, videos, GIF, enlaces y documentos.

El objetivo es mejorar la productividad: encontrar un archivo puntual debería ser cuestión de segundos, incluso en chats grupales muy activos. Eso sí, el hub está orientado a contenido reciente. Para archivos antiguos, WhatsApp sugiere revisar cada chat o usar la app móvil.

Qué permite hacer el nuevo hub

La interfaz está diseñada para navegar rápidamente entre archivos recientes y organizar el contenido de distintas maneras.

Entre las funciones principales se encuentran:

Búsqueda por remitente o palabras clave , ideal cuando se recuerda quién envió algo o parte de su descripción, pero no el chat exacto.

Selección múltiple de archivos , útil para borrar, reenviar o marcar como destacados varios elementos al mismo tiempo.

Ordenar por fecha , mostrando primero los más recientes.

Ordenar por tamaño, una ayuda clave para encontrar archivos que ocupan demasiado espacio.

Estas opciones apuntan a mejorar la gestión de archivos, especialmente en grupos que generan grandes volúmenes de contenido.

La función se está desplegando de manera escalonada. Aunque tener la versión beta aumenta las chances de recibirla, algunos usuarios del canal estable también están accediendo. Se espera que el despliegue se amplíe en las próximas semanas, tanto en Mac como en la versión Web.