Fue la pesadilla de Francella y ahora lo será para Griselda Siciliani: quién es la actriz que se suma a Envidiosa en un rol clave.

Netflix anunció que la serie argentina Envidiosa regresará con su tercera temporada el próximo 19 de noviembre y entre las nuevas incorporaciones al elenco resalta el nombre de una actriz que ya tuvo un recordado paso por El Encargado, el exitoso show de Guillermo Francella.

Se trata de la actriz Maria Abadi, que viene de tener una destacada participación en la segunda temporada de El Encargado como Lucila Morris, una vecina de Eliseo (Francella) que se convierte en su pesadilla. Abadi será actriz invitada en la tercera temporada de Envidiosa en un rol clave, ya que -según dejó entrever el trailer- será una tercera en discordia entre Vicky (Griselda Siciliani) y Matías (Esteban Lamothe).

De qué trata la nueva temporada de Envidiosa

Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.

Creada por Adrián Suar, con guiones de Carolina Aguirre y dirección de Daniel Barone, Envidiosa volverá a Netflix con 10 nuevos episodios que prometen seguir (¿y darle un cierre?) a la historia de Vicky. A Siciliani, Lamothe y Abadi se le suman Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín, Adrián Lakerman, Agustín Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola. También habrá actuaciones especiales de Julieta Cardinali y Sebastián Wainraich.

La cantante argentina que estará en Envidiosa

La vuelta de Envidiosa marcará el debut en la actuación de la cantante Nicki Nicole. Por el momento se desconoce cuál será el personaje que tendrá la artista aunque el trailer develó imágenes de su participación.