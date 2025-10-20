Dura 98 minutos, es la nueva película de Netflix "anti Trump" y tiene una conexión con Matilda

La nueva película de Netflix "anti Trump" y su conexión con la exitosa Matilda.

Netflix estrenó Los Cretinos (The Twits), su nueva película animada basada en una historia del autor británico Roald Dahl (creador de Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, Las Brujas), y ya se metió en el Top 5 de filmes más vistos en la plataforma, a nivel mundial. Los detalles del cuento que propone una dura crítica "anti-MAGA" y está orientada a las audiencias más jóvenes.

Los Cretinos cuenta la historia del señor y la señora Cretino —las personas más odiosas, mugrientas y malvadas del mundo— quienes son propietarios del parque de diversiones más tonto, peligroso y repulsivo. Sin embargo, después de que el dúo gana autoridad en su pueblo, dos huérfanos valientes y una familia de animales mágicos están obligados a ser igual de astutos para salvar su hogar. La película cuenta con las voces de Margo Martindale (Dexter). Emilia Clarke (Game of Thrones) y Natalie Portman (El Cisne Negro), entre otras estrellas.

Pese a que Los Cretinos tuvo buen recibimiento de los suscriptores de Netflix, recibió críticas mixtas de la prensa especializada. The Guardian encontró el filme "vil y repugnante en todos los sentidos" (y le dio 2 estrellas de 5), Telegraph argumentó que "Netflix traicionó a Roald Dahl"; pero del otro lado, The Hollywood Reporter destacó que: "es la primera película infantil que hace una alusión tan directa al trumpismo (...) es su aguda analogía política lo que hace que sea completamente distinta".

Una película anti Trump

Una de las particularidades que hizo que Los Cretinos escalara al puesto 4 del Top 5 de lo más visto en Netflix es que más alla de ser una historia sobre la batalla eterna entre la crueldad y la empatía, tiene un clarísimo posicionamiento anti Trump. Si bien la obra de Dahl se escribió muchas décadas antes de que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos, la plataforma tiene una alianza con los apoderados del autor por lo que dicha nueva lectura fue concebida entre partes, acorde a los tiempos que se están viviendo actualmente en Estados Unidos.

Qué otras películas basadas en historias de Roald Dahl hay en Netflix