27 noches: está basada en hechos reales y llegó a Netflix.

Netflix estrenó la película argentina 27 noches, una comedia dramática dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, junto a Marilú Marini, que se adentra en una historia basada en hechos reales sobre la salud mental. El filme está basado en una novela de la escritora Natalia Zito y abrió la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La trama sigue a Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, quien es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna.

Desde su estreno en Netflix 27 noches está sumando muy buenas críticas de la prensa y de los suscriptores. El elenco se completa con las actuaciones de Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson en los personajes centrales. La película cuenta con la producción de Santiago Mitre, director de las películas El estudiante y Argentina, 1985.

La historia real detrás de 27 noches y la polémica con Facundo Manes

La película 27 noches está basada en el caso de Natalia Kohen, una mujer que fue internada por sus hijas en un psiquiátrico durante 27 días, pues consideraban que gastaba su fortuna sin control. El caso salpicó al neurólogo y diputado Democracia Para Siempre, Facundo Manes, quien fue acusado de diagnosticar falsamente a la mujer. Luego, la Justicia penal desestimó en dos instancias estas acusaciones y Manes fue sobreseído. Un juicio posterior demostró que la mujer estaba sana y recuperó su libertad. La mujer falleció a los 103 años.