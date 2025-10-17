Griselda Siciliani confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de Envidiosa.

Griselda Siciliani reavivó el furor por Envidiosa y reveló cuando será el estreno de la tercera temporada en Netflix. La confesión de la actriz a Mario Pergolini y sus picantes comentarios sobre Vicky, su personaje en la exitosa serie.

En una entrevista para Otro día perdido (El Trece) Griselda Siciliani reveló que la tercera temporada de Envidiosa saldrá en Netflix en noviembre del 2025. "Es una combinación de todo, es un elenco espectacular, soñado. No sé… el guión. Creo que es una fórmula mágica”, reveló la actriz sobre el éxito de la serie producida por Adrián Suar.

“Cada temporada tiene un director: en la primera fue Gabriel Medina; la segunda fue Fernando Heredia; y la tercera la dirige Daniel Barone, que es la persona más querible del planeta. Es una belleza”, explicó la actriz que dejó entrever en sus redes sociales que la tercera temporada de Envidiosa marcará el final de la historia. Por otro lado, Griselda reveló como fue la transformación de Vicky a lo largo de las temporadas: "Es una mierda. En la segunda es más basura, en la tercera es más pollito mojado".

De qué trata la serie Envidiosa

Envidiosa se centra en Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, una mujer que atraviesa una crisis existencial al cumplir los 40 años. La producción cuenta con grandes y populares actores conocidos como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Lorena Vega, Martín Garabal, Marina Bellati, Violeta Urtizberea y Susana Pampín, entre otros. Vicky, como la llaman sus amigos, ha construido su vida alrededor de una relación de larga duración con Daniel. Sin embargo, cuando se da cuenta de que todas sus amigas se casan y tienen hijos, comienza a cuestionar sus propias elecciones y a sentir una profunda envidia. Harta de esperar, Victoria decide tomar las riendas de su vida y le plantea un ultimátum a Daniel: o se casan, o ella pone fin a la relación. A partir de este momento, Vicky se embarca en un viaje de autodescubrimiento, lleno de situaciones cómicas y momentos de reflexión, mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y cumplir sus sueños.