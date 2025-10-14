Netflix: Stranger Things sufre su máxima filtración a un mes para el estreno de su final

Stranger Things sufre su máxima filtración a un mes para el estreno de su final.

Netflix empezó el conteo final para el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, su serie más famosa, que llegará en tres partes. Aunque los primeros 4 capítulos se verán recién el próximo 27 de noviembre, ya se filtró la duración que tendrá cada uno de ellos.

Ross Duffer, uno de los creadores de Stranger Things, reveló la duración "real" de la primera tanda. "Duraciones REALES", escribió el realizador en una publicación en su cuenta de Instagram en la que, a través de un video, dio a conocer la duración de los cuatro primeros episodios.

Duración de los primeros 4 capítulos de la temporada final de Stranger Things

Titulado Chapter One: The Crawl, el capitulo 1 de la quinta temporada de Stranger Things tendrá una duración de 1 hora y 8 minutos, mientras que Chapter Two: The Vanishing of será más corto, con solo 54 minutos. Los otros episodios Chapter Three: The Turnbow Trap y Chapter Four Sorcerer, se extenderán 1 hora y 6 minutos y 1 hora y 23 minutos, respectivamente. Hace apenas dos meses, en agosto, Duffer anunciaba que los dos primeros episodios estaban oficialmente terminados y compartía una rápida y reveladora valoración de los mismos.

"The Crawl' es, desde la temporada 1, el primer episodio en el que pasan más cosas y nuestro favorito. The Vanishing of... [La desaparición de...) (sí, sí, crees que sabes quién es, bla, bla, bla) tiene, con diferencia, el comienzo más loco que hemos hecho nunca. Es una de las secuencias de las que estamos más orgullosos esta temporada", escribió entonces. El próximo 27 de noviembre aterrizarán en la plataforma los cuatro primeros episodios, el 26 de diciembre lo harán los tres siguientes y el 1 de enero de 2026, el final. Por el momento, se desconoce la duración de los episodios que llegarán a Netflix el próximo 26 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Elenco completo de la temporada final de Stranger Things

El reparto principal de la serie, incluyendo a Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman y Jamie Campbell Bower, regresa para esta última temporada. Linda Hamilton se incorpora al elenco en un papel aún no revelado.