Caramelo es una película brasileña que llegó a Netflix el 8 de octubre.

Netflix incorporó a su catálogo una película brasileña que fue recomendada por el influencer especializado en cine Javi Ponzo. Se trata de Caramelo, un filme que llegó a la N roja el 8 de octubre y desde entonces está entre las producciones más vistas de la plataforma a nivel mundial.

Caramelo es una tragicomedia familiar dirigida por Diego Freitas que gira en torno a Pedro Dantas, un chef brasileño ambicioso y talentoso encarnado por Rafael Vitti. Al estilo de peliculas como Truman o Hachiko, la historia pone el foco en el lazo entre una persona y su mascota. El conflicto argumental comienza cuando el dueño de Caramelo recibe la noticia de un serio problema de salud, situación que intensifica y transforma su relación con el animal.

El mencionado influencer dejó en claro que no se trata de un filme de culto: es una película pensada para un público televisivo pero rescata la esencial emotiva y conmovedora de la historia. "Esta película me sorprendió gratamente, es hermosa y me lloré todo. Dale play a Caramelo en Netflix. Llega desde Brasil y lo que hace Rafael Vitti junto al perrito, es de pura química total. Me encantó", escribió Ponzo en el pie de foto de su posteo.

"Un chef y un perro callejero color caramelo se convierten en mejores amigos después de un encuentro que transforma sus vidas para siempre. En un emotivo viaje lleno de risas y llanto, los dos nos enseñarán grandes lecciones", dice la sinopsis oficial de Caramelo en la plataforma Netflix, desde donde definen a este filme como apto para mayores de 13 años.

Elenco completo de la película brasileña Caramelo, disponible en Netflix

Rafael Vitti como Pedro.

Ademara como Paula.

Carolina Ferrazcomo Martha.

Cristina Pereira como Dona Zélia.

Arianne Botelho como Camila.

Kelzy Ecard (O Rastro, Segundo sol) como Neide.

Noemia Oliveira (Doutor Gama) como Luciana.

Olivia Araújo (Ciudad de Dios) como la dueña de la tienda de mascotas.

Caramelo.

El final explicado de Caramelo

El desenlace de Caramelo tiene un tono profundamente emotivo: el diagnóstico obliga a Pedro a replantearse su vida, enfrentar sus temores y frenar proyectos, mientras el vínculo con su perro se vuelve el motor que lo ayuda a abrirse afectivamente y acercarse a personas como Camila y su propia madre. El tratamiento y la operación atraviesan momentos de angustia y desaliento, pero el apoyo de un amigo que también está enfermo lo impulsa a seguir adelante y logra superar la cirugía. Con el paso del tiempo, y tras quince años juntos, llega la despedida de Caramelo frente al mar, una escena que funciona como metáfora de la resiliencia, la aceptación del tiempo y la gratitud por lo compartido.