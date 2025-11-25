Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini

Mario Pergolini tiene preparado un nuevo invitado especial para este martes 25 de noviembre en Otro Día Perdido, el programa que posee en El Trece y que está teniendo buenos números en una franja más que competitiva en la televisión argentina. Con el tiempo, su ciclo de entrevistas fue tomando cada vez mayor relevancia, principalmente por el tenor en que realiza las mismas y los momentos que se generan. Para ello también tiene gran importancia la participación de Rada, que le otorga su toque de personalidad.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este martes 25 de noviembre?

Según lo anunciado por el programa a través de sus redes sociales, la figura que se sentará esta noche en el sillón será Daniel Grinbank, reconocido empresario, representante artístico y productor de espectáculos. A partir de las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar el episodio de hoy.

¿Quién es Daniel Grinbank?

Daniel Grinbank, invitado en Otro Dia Perdido para este 25 de noviembre.

Nacido el 12 de mayo de 1954, Daniel Grinbank es conocido por ser el creador de notables empresas relacionadas con el espectáculo y la escena musical: Rock & Pop; Kabul (hoy Berlín); La Metro, Aspen y Spika (hoy DSports Radio) fueron algunas de ellas. Además, supo ser el apoderado de Charly García; Los Fabulosos Cadillacs; Mercedes Sosa y Celeste Carballo, entre otros. Es también quien erigió el sello discográfico DG Records y la productora de espectáculos DG Producciones, que más tarde se integraron a CIE-Rock & Pop.

Finalmente, hay que destacar también su relevancia para llevar a varios artistas internacionales al país, ya que estuvo detrás de shows como los de Luis Miguel; The Rolling Stons; Madonaa; Lady Gaga; U2; Paul McCartney; Prince; Eric Clapton; David Bowie; The Police: Metallica; Coldplay; Guns N' Roses; AC/DC; Nirvana; Aerosmith; Roger Waters; Bob Dylan; Arctic Monkeys y Daft Punk, entre muchos otros.