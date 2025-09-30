Final de Stranger Things: cómo será el episodio más loco que anunciaron los directores

Final de Stranger Things: cómo será el curioso episodio que anunciaron los directores

Netflix empezó el conteo final para la esperada quinta y última temporada de Stranger Things, la serie más famosa de la plataforma de streaming, y los hermanos Matt y Ross Duffer anticiparon algunos detalles sobre uno de los 8 capítulos que cerrarán el show. Los dichos que ilusionaron a los fans y las fechas de estreno en que llegarán los episodios.

En recientes declaraciones de prensa, los Duffer anticiparon la quinta temporada de Stranger Things hablando sobre la estructura de la serie: “Lo que realmente nos emociona de esta temporada es que, realmente desde el principio, nuestros personajes están activos. Están buscando a Vecna. No se trata de llevar una vida normal y luego que algo sobrenatural les suceda, que es lo que hacemos normalmente. Tienen que resolver este misterio. Están activos, lo cual es emocionante. Van en modo ‘en una misión’ en el primer episodio, lo cual es genial”.

También, los hermanos Duffer aseguraron que uno de los episodios es una de las apuestas más grandes desde el inicio de Stranger Things: “Así que estamos realmente emocionados por eso. Diseñamos la historia específicamente para la forma de lanzamiento. Esos primeros cuatro episodios están construyendo el camino hacia uno de los episodios más grandes y locos que hemos hecho”.

Por el momento, Netflix anunció una trama de la quinta temporada de Stranger Things en la que indica: "Otoño boreal de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez".

Cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things

Volumen 1: 26 de noviembre (cuatro episodios).

26 de noviembre (cuatro episodios). Volumen 2: 25 de diciembre (tres episodios).

25 de diciembre (tres episodios). El final: 31 de diciembre.

Todos los capítulos estarán disponibles a las 10 de la mañana en horario de Argentina.

Elenco completo de la temporada 5 de Stranger Things

El elenco de Stranger Things 5 incluye a Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (doctora Kay).