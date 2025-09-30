"La casa Guinness" (2025), en Netflix.

El estreno de La casa Guinness en Netflix marcó la llegada de una de las producciones más comentadas del año. La serie basada en hechos reales, creada por Steven Knight (Peaky Blinders), explora las tensiones de la familia Guinness en la Dublín de 1868, tras la muerte de Sir Benjamin Lee Guinness. En medio de disputas por la herencia, intrigas políticas y rivalidades fraternales, el relato se sostiene en gran medida por un elenco joven pero sólido que da vida a los herederos de una de las dinastías más poderosas de Irlanda.

El elenco combina rostros reconocidos con figuras emergentes, en un equilibrio pensado para atraer tanto al público joven como al adulto. Hay solidez actoral y prestigio, carreras consolidadas en cine y televisión internacional, una nueva generación británica, experiencia en producciones de renombre y trayectoria global con caras frescas.

Elenco de "La casa Guinness"

A continuación, un repaso por los cinco protagonistas principales y los personajes que interpretan.

Anthony Boyle es Arthur Guinness II. Conocido por sus papeles en Masters of the Air y The Plot Against America, Boyle encarna a Arthur, el hijo mayor y heredero directo de la cervecería. Su personaje es ambicioso, carismático y determinado a mantener el control del imperio. Sin embargo, la serie lo muestra atrapado entre las presiones familiares y sus propias inseguridades, lo que lo convierte en una figura compleja y en ocasiones contradictoria.

Louis Partridge es Edward Guinness. El joven actor británico, popular por Enola Holmes y Pistol, interpreta a Edward, el hermano rebelde. Con menos interés por el negocio familiar y más inclinación hacia una vida bohemia, Edward aparece como contrapunto de Arthur. Su relación con la familia está marcada por la frustración y la rivalidad, un eje clave en el drama.

Emily Fairn es Anne Plunket. Ha actuado en The Responder, en Black Mirror (episodio "Demon 79"), en Mary & George; también en teatro, por ejemplo en Brokeback Mountain en Londres. Anne es la única hija de Sir Benjamin Guinness. En una época en la que las mujeres no heredaban directamente los negocios, su poder es más indirecto: social, a través del matrimonio, de las conexiones sociales, de la filantropía.

Fionn O'Shea es Benjamin "Ben" Guinness. Se lo conoce por papeles en Normal People, Dance First, Dating Amber; ha aparecido tanto en cine como en series británicas e irlandesas. Ben es el hermano que se siente dejado de lado. No tiene tanta autoridad ni tanto reconocimiento. Tiene adicciones (juego y sustancias) y conflictos internos. Tiene cierto encanto, pero lucha con sentirse “fantasma” dentro de su propia casa.

James Norton es Sean Rafferty. Un actor consolidado. Fue Tommy Lee Royce en Happy Valley, ha actuado en Grantchester, en películas como Little Women, Belle y Bob Marley: One Love. Rafferty es el maestro cervecero ficticio creado para la serie.

Con este elenco, La casa Guinness combina historia, ficción y drama familiar, logrando un retrato coral donde cada personaje representa un costado distinto del poder, la ambición y la fragilidad humana.