"La casa Guinness", disponible en Netflix.

La primera temporada de La casa Guinness (con ocho episodios, estrenada en septiembre de 2025 en Netflix) arranca con la muerte de Sir Benjamin Lee Guinness en 1868, el patriarca encargado de hacer crecer el imperio cervecero Guinness. A partir de ahí se despliegan las consecuencias de su testamento, que altera para siempre la vida de sus cuatro hijos adultos: Arthur, Edward, Anne y Ben. Cada uno lidia con expectativas diferentes, resentimientos, ambiciones y secretos que estaban hasta ahora escondidos.

En la serie hay una exploración por las tensiones de poder en la familia, rivalidades entre hermanos, presiones sociales de la época, la política irlandesa, y la influencia de la fábrica y el negocio cervecero en las relaciones personales. Anne enfrenta problemas de salud, Edward asume cambios internos en la cervecería, Arthur se ve implicado en política, Ben se siente muchas veces marginado o sin rumbo claro. El cierre de la temporada termina durante un mitin político, donde la tensión acumulada lleva a que haya un intento de asesinato.

¿Se prepara una segunda temporada de "La casa Guinness"?

Hasta ahora, no hay confirmación oficial de Netflix para que La casa Guinness tenga continuación en una segunda temporada. Sin embargo, hay varios indicios fuertes de que sí podría producirse:

Steven Knight , el creador, ha expresado interés en continuar la historia, incluso sugiriendo llevar la saga del clan Guinness a lo largo del siglo XX.

El final de la temporada 1 deja líneas narrativas abiertas, como el intento de atentado, conflictos internos, decisiones que no se resolvieron, lo cual es clásico en series que planean continuar.

deja líneas narrativas abiertas, como el intento de atentado, conflictos internos, decisiones que no se resolvieron, lo cual es clásico en series que planean continuar. El elenco también parece dispuesto a volver, según algunas declaraciones tras el estreno.

Escena de la primera temporada de "La casa Guinness".

¿Saga Guinness? Declaraciones del director y posibilidades futuras

Steven Knight ha hablado de la serie no solo como un relato que empieza tras la muerte del patriarca, sino como algo que podría extenderse con el devenir real de la familia Guinness. Él menciona que los logros, los errores, los contrastes morales de los Guinness ofrecen material abundante para continuar narrando décadas posteriores.

Por lo tanto, aunque no hay anuncio formal, la posibilidad de que La casa Guinness se transforme en una saga, como una serie con múltiples temporadas que avancen cronológicamente, es más que mera especulación: es algo que el creador tiene en mente, y que el material histórico y dramático parece sustentar.