Visualmente, la serie apuesta por una estética cuidada: vestuarios de época, locaciones que evocan la atmósfera solemne y marcada de un Dublín convulso.

Netflix sumó a su catálogo de septiembre 2025 una nueva serie de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders: La casa Guinness.

La trama se centra en el auge y las tensiones internas de una de las dinastías cerveceras más icónicas del mundo, desde los pormenores devenidos de instancias de desigualdad, luchas políticas y el rol de una familia poderosa frente a la ciudadanía, todos inspirados en hechos reales.

Visualmente, la serie apuesta por una estética cuidada: vestuarios de época, locaciones que evocan la atmósfera solemne y marcada de un Dublín convulso.

"Algunos acontecimientos históricos son tan sorprendentes e inesperados que ni siquiera tú mismo podrías inventarlos", resaltó Knight en una entrevista con la cadena inglesa BBC.

¿De qué se trata La casa Guinness?

House of Guinnes cuenta la historia del apellido más famoso de Irlanda en un momento de crisis que surge luego de la muerte de Sir Benjamin Guinness, dejando a sus cuatro hijos (Arthur, Edward, Anne y Benjamin) a cargo del destino de la cervecería.

A partir del testamento, se desata una feroz disputa: mientras algunos reciben grandes beneficios, otros quedan prácticamente excluidos del control, lo que crea resentimientos, alianzas ocultas y conflictos abiertos.

Aunque la historia se basa en hechos reales, es ante todo un drama, gracias a la fusión con lo ficcionado, aunque Knight afirma que no las considera mutuamente excluyentes: "A menudo los hechos reales son los menos creíbles".

La casa Guinness consta de ocho capítulos, donde se profundiza en eventos dramáticos en un trasfondo social e histórico de Irlanda marcado por las tensiones políticas, las desigualdades sociales y los dilemas económicos.

El elenco combina talentos emergentes y consagrados: Anthony Boyle encarna a Arthur Guinness; Louis Partridge interpreta a Edward; Emily Fairn da vida a Anne; y Fionn O’Shea como el hermano menor, Benjamin. Otros nombres relevantes incluyen James Norton, Niamh McCormack, Jack Gleeson y Michael McElhatton.

"House of Guinness está llena de intensos enfrentamientos y complicaciones inesperadas, y cualquiera que haya disfrutado de Peaky Blinders, Succession o The Gilded Age encontrará House of Guinness muy satisfactoria", señaló el crítico de cine y series David Bianculli en NPR.

Ficha técnica de House of Guinness