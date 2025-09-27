Netflix se la juega y apuesta a todo con el thriller erótico de cuatro capítulos

Netflix mantiene en su catálogo de septiembre 2025 uno de los thrillers eróticos más comentado por la crítica y los usuarios: Obsession. La miniserie estrenada en 2023 y de tan sólo 4 capítulos logró un impacto notable. En Argentina, por ejemplo, se posicionó entre las más vistas.
Para algunos cautivante; mientras que para otros, inacabada, Obsession no se postula como una propuesta complaciente, sino más bien como una idea para tensionar los límites del deseo y el poder emocional en pocos minutos.
¿De qué se trata Obsession?
La historia gira en torno a William Farrow, un prestigioso cirujano londinense, y Anna, la prometida de su hijo Jay. Lo que comienza como una atracción prohibida termina convirtiéndose en una obsesión que amenaza con destruir relaciones, familias y reputaciones. El elenco está encabezado por Richard Armitage, Charlie Murphy e Indira Varma, dirigidos por Lisa Barros D’Sa y Glenn Leyburn.
"Obsession sigue siendo un thriller erótico de primera categoría. Combina la intensa intensidad física de una relación peligrosa con la tensión constante, tan esencial en un thriller", señaló el portal de críticas Metacritic.
Por su parte, Rolling Stone destacó el rol de Murphy: "Con sus ojos oscuros y penetrantes, su corte de pelo bob despeinado y un puchero que no deja de formarse, es la estrella del espectáculo... Obsession presta una admirable atención a la técnica, y esto hace que sea mucho más fácil tomarse todo el asunto en serio. Es mucho más cinematográfico de lo necesario".
Ficha técnica de Obsession
- Título original: Obsession.
- Año: 2023.
- Género: Thriller erótico, drama, misterio.
- País: Reino Unido.
- Duración: 4 episodios.
- Estreno: 13 de abril de 2023 en Netflix.
- Clasificación: TV-MA (para adultos).