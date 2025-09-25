Dos jóvenes amigos se convierten inesperadamente en traficantes de armas millonarios tras ganar un contrato con el Pentágono.

Netflix sumó a su catálogo de septiembre la comedia de acción basada en hechos reales que revitalizó el género con su excéntrico y audaz humor: Amigos de armas.

Dirigida por Todd Phillips, quien saltó a la popularidad por su trabajo en The Hangover, el filme sigue la vida de dos jóvenes emprendedores que se sumergen en el mundo del comercio de armas.

Con un ritmo vertiginoso y una química palpable entre los protagonistas, Amigos de armas se configura como una sátira mordaz sobre la avaricia, la ética y los peligros del capitalismo en su forma más destructiva. Aunque se presenta como una comedia ligera, no escatima en mostrar la seriedad de las implicancias de la guerra y el negocio detrás de ella.

¿De qué se trata Amigos de armas?

La trama gira en torno a David Packouz, encarnado por Miles Teller, un vendedor de sábanas que lucha por encontrar su lugar en la vida, y su amigo de la infancia, Efraim Diveroli, personificado por Jonah Hill, dedicado a comercializar armamento con gobiernos de todo el mundo.

Después de que David pierde su empleo, acepta unirse al negocio intercontinental, que rápidamente escala a nuevas alturas cuando ambos logran un lucrativo contrato con el Pentágono para suministrar artillería a las fuerzas aliadas en Afganistán.

"Lo que me atrajo de la historia fue que estos chicos no eran los típicos villanos. Eran chicos comunes, jóvenes, que simplemente seguían lo que pensaban que era una buena oportunidad. En cierto modo, son los héroes de su propia historia, aunque la realidad es que están tomando decisiones realmente malas", señaló Phillips en un entrevista con Variety.

Para el crítico de cine del The New York Times, A. O. Scott, Amigos de armas funciona mejor cuando se toma como una comedia de personajes. "Jonah Hill y Miles Teller ofreciendo actuaciones que están equilibradas entre lo cómico y lo amenazante. Sin embargo, el filme también tiene un trasfondo sombrío que, en ocasiones, se siente demasiado ligero para el tema que está tratando", sumó.

Ficha técnica de Amigos de armas