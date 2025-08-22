Los creadores de Stranger Things se van de Netflix: qué harán tras su mayor éxito

Los creadores de Stranger Things se van de Netflix.

Netflix calienta los motores para el 27 de noviembre, fecha en la saldrán a la luz los primeros capítulos de la quinta y última temporada de Stranger Things, exitosa serie creada por Matt y Ross Duffer. Los hermanos que también han dirigido no pocos episodios de la producción que narra los misterios y amenazas sobrenaturales de Hawkins desde la llegada de Eleven, una misteriosa niña a la ciudad, se despedirá de la plataforma a lo grande y los Duffer ya definieron su futuro lejos de la plataforma.

Matt y Ross Duffer dejan Netflix para unirse a la compañía histórica Paramount, con un contrato de 4 años para la producción de películas y series. Según informó The Hollywood Reporter, el acuerdo se hizo público este lunes, cinco días después de que se supiera que los hermanos Duffer se encontraban en conversaciones para abandonar Netflix. El comunicado pone énfasis en que los hermanos "cumplan su ambición de escribir, producir y dirigir películas taquilleras a gran escala".

"No podríamos estar más emocionados de unirnos a la familia de Paramount", expresaron los cineastas en un comunicado, en el que apuntaban que sumarse a un equipo apasionado por "llevar películas atrevidas y originales a la gran pantalla supone cumplir el sueño de toda una vida". "Hacerlo en un estudio con un legado tan histórico en Hollywood es un privilegio que no nos tomamos a la ligera", manifestaron. Además, mencionaron que este acuerdo supondrá su reencuentro con Cindy Holland, directora de producto del estudio, y Matt Thunell, presidente de Paramount TV, quienes, según afirman, fueron los primeros en confiar en Stranger Things cuando presentaron el proyecto por primera vez. Los Duffer comenzarán a trabajar para Paramount en abril de 2026, fecha en la que concluye su acuerdo con Netflix.

Qué pasará con la relación de los Duffer y Netflix

A pesar del nuevo contrato de los Duffer, Netflix no les soltará tan rápido la mano y estos seguirán trabajando como productores ejecutivos en dos series que tienen en marcha para la plataforma de streaming, The Boroughs y Something Very Bad Is Going to Happen (en español, Algo muy malo va a pasar), y en futuros proyectos de la franquicia Stranger Things. Así lo dejaron en claro los propios cineastas en su comunicado, en el que mencionaban que esperan "construir juntos el futuro de Stranger Things". "Hay muchas más historias que contar más allá de Hawkins, y estamos deseando compartirlas", aseguraban. Por el momento, Netflix ya confirmó el spin-off en clave de animación Tales from 85 (Relatos del 85), que verá la luz en 2026.