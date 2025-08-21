La inquietante miniserie de Disney Plus que revela los secretos de un culto real

En el catálogo de Disney Plus hay joyas ocultas.

Además de Netflix, los argentinos eligen distintas plataformas como HBO Max, Prime Video o Disney Plus para ver sus películas y series favoritas o descubrir nuevos títulos que no suelen muy comentadas en redes sociales.

En los últimos días, Disney Plus sumó a su catálogo la miniserie "The Clearing (La familia: un culto australiano)", una producción basada en hechos reales que explora de manera inquietante el entramado psicológico de un culto liderado por una mujer.

La serie explora la manipulación, la fe ciega y los traumas infantiles desde una perspectiva única. Con producción cuidada, elenco destacado y una atmósfera escalofriante, esta miniserie se posiciona como una opción imperdible para quienes buscan historias basadas en hechos sombríos y reales disponibles en Disney+.

¿De qué se trata "La familia: un culto australiano"?

La serie australiana adapta el libro In the Clearing de J. P. Pomare y narra la historia de una mujer que debe enfrentar los fantasmas de su infancia para impedir que una secta secuestre niños. La producción cuenta con ocho capítulos cuya duración oscila entre los 48 y 49 minutos.

La trama se centra en Freya Heywood, interpretada por Teresa Palmer, quien fue criada en un culto llamado “The Kindred” y hoy debe confrontar su pasado al desencadenarse la desaparición de una niña local. Miranda Otto da vida a Adrienne Beaufort, una carismática líder que fundó la secta, mientras que Guy Pearce interpreta al Dr. Bryce Latham, cofundador de la comunidad.

La dirección estuvo a cargo de Jeffrey Walker y Gracie Otto, mientras que la adaptación del guion correspondió a Elise McCredie, Matt Cameron y Osamah Sami. La música fue compuesta por Mark Bradshaw. El elenco principal está compuesto por Teresa Palmer, Miranda Otto y Guy Pearce.

La producción pertenece a la compañía australiana Wooden Horse, con ejecutivos de Producción como Elise McCredie, Matt Cameron, Jeffrey Walker, Richard Finlayson y Elizabeth Bradley. Además, el proyecto forma parte del impulso de Disney+ por contenido original producido en Australia.

¿Qué opina la crítica?

El sitio Rotten Tomatoes le asignó un 89% de aprobación a la miniserie, destacando el despliegue de la ambientación australiana y la actuación perturbadora de Miranda Otto Mientras que Metacritic le otorgó una puntuación de 61 sobre 100, reflejo de una recepción “generalmente favorable”.

Pero The Guardian la describió como una producción más inquietante que el promedio de los thrillers sobre cultos, recalando en el enfoque perturbador hacia niños y líderes espirituales, con atmósferas que borran las líneas entre realidad y pesadilla. Otros medios valoraron la profundidad psicológica de la trama y la maestría visual de sus directores.

